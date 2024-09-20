Еще больше 20 000 человек должны „Содре“: у неплательщиков могут арестовать имущество

„Если человек не заключил договор об отсрочке и не реагирует на призыв заплатить долг, то деньги с него взыщут по установленным правилам. Сначала им вручат документ с информацией о необходимости заплатить долг. Если снять деньги со счетов должников не удастся через Информационную систему ограничения денежных средств (PLAIS), то будут применены следующие меры: арест имущества, передача информации коллекторам или работодателю“, – сказала представитель „Содры“.