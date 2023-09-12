ЕС взывает к здравому смыслу. Рекомендуется изымать машины граждан РФ, а одежду и украшения не трогать

В случае с ввозом автомобилей и других товаров, приобретенных в России, исключение сделано для личного пользования граждан стран ЕС и их ближайших родственников, напомнил официальный представитель Еврокомиссии.

Фэрри напомнил, что цель санкций - лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. "Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций", - подчеркнул он, назвав это одной из причин, по которой Еврокомиссия 8 сентября обновила рекомендации по применению санкций. В задачи Еврокомиссии входит обеспечение единообразия применения санкций на всей территории ЕС. Штрафные меры как часть законодательства Евросоюза являются обязательными к исполнению.

"Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС . Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Запрет распространяется на косметику, чемоданы, ноутбуки и телефоны Кроме того, в разъяснениях Еврокомиссии подтверждено, что запрещенным импортом может быть расценен также ввоз из РФ других наименований, перечисленных в приложении XXI к статье 3i директивы ЕС 833/2014. Среди прочего, в приложении к санкционному регламенту в отношении России фигурируют косметика, чемоданы, сумки, рюкзаки, кошельки, ряд предметов одежды, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни.

При этом не имеет значения срок, на который ввозится зарегистрированный в РФ автомобиль, а также вид таможенной процедуры - свободное обращение либо временный ввоз, пояснили в Брюсселе. Тем самым Еврокомиссия разъяснила свою позицию по поводу вызывающей вопросы юристов интерпретации санкционного законодательства ЕС в Германии в части различия между импортом автомобилей и въездом в страну на личной машине.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения к решениям Совета ЕС об импорте, покупке и перевозе включенных в санкционные списки товаров. Из документа следует, что под запрет подпадают любые автомобили, в том числе используемые в личных целях.

На вопрос, могут ли граждане РФ временно, например в туристических целях, привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, которые числятся в приложении к регламенту, в Еврокомиссии ответили отрицательно. Партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов подтвердил РБК, что тем самым под риском оказываются косметика, чемоданы, ноутбуки и мобильники, фигурирующие в приложении XXI к статье 3i. По мнению Шумилова, европейские таможенные органы могут не пропустить эти личные вещи через границу.

Запрет на ввоз не распространяется на личные золотые украшения