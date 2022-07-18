По сообщению Минздрава, в Литве пока нет решения о прививке бустерной дозой для людей старше 60 лет, однако в ближайшее время пройдут консультации с экспертами по этому вопросу и будут приняты решения.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EМA) уже с апреля рекомендуют людям старше 80 лет прививаться бустерной дозой вакцины.
"В летний период вновь увеличивается количество заболеваний и госпитализаций, поэтому я призываю всех прививаться и получить бустерную дозу. Нельзя терять время", - заявила еврокомиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес.
"Я призываю страны ЕС незамедлительно начать прививать второй бустерной дозой всех жителей старше 60 лет и всех уязвимых лиц", - добавила она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В результатах нового опроса – перемены: это сигнал не только для правительства, но и для одной политической силы
В рейтинге политических партий ярко выражены перемены:...
Экономисты рекомендуют жителям экономить сейчас, не дожидаясь наступления осени
В Литве фиксируется высокая инфляция, однако жители и...
ЕС рекомендует еще одну дозу вакцины от COVID-19, Минздрав Литвы обсудит это с экспертами
После рекомендации агентств Евросоюза людям старше 60...
Коронавирус в Литве: 61 новый случай и ни одной смерти
За минувшие сутки в Литве был выявлен 61 новый случай...
Синоптики прогнозируют более теплую и сухую погоду
В понедельник днем Литва останется в зоне более...