ЕС рекомендует еще одну дозу вакцины от COVID-19, Минздрав Литвы обсудит это с экспертами

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После рекомендации агентств Евросоюза людям старше 60 лет привиться второй бустерной дозой вакцины от COVID-19, министерство здравоохранения Литвы (Минздрав) будет об этом советоваться с экспертами.
Asociatyvioji nuotr
Asociatyvioji nuotr
© Shutterstock

По сообщению Минздрава, в Литве пока нет решения о прививке бустерной дозой для людей старше 60 лет, однако в ближайшее время пройдут консультации с экспертами по этому вопросу и будут приняты решения.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EМA) уже с апреля рекомендуют людям старше 80 лет прививаться бустерной дозой вакцины.

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"В летний период вновь увеличивается количество заболеваний и госпитализаций, поэтому я призываю всех прививаться и получить бустерную дозу. Нельзя терять время", - заявила еврокомиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес.

"Я призываю страны ЕС незамедлительно начать прививать второй бустерной дозой всех жителей старше 60 лет и всех уязвимых лиц", - добавила она.

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