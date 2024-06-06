ЕС: май стал 12-м месяцем подряд, когда в мире было рекордно жарко

Это новейший сигнал тревоги за год, когда уже наблюдались экстремальные климатические явления и рост выбросов парниковых газов, что вызвало новые призывы к более срочным действиям по сдерживанию глобального потепления.
„Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (с июня 2023 года по май 2024 года) является самой высокой за всю историю наблюдений… и на 1,63 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального уровня 1850-1900 годов“, - утверждает мониторинговая организация ЕС Copernicus со ссылкой на период до того, как выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, начали нагревать планету.
Copernicus сделал это заявление вместе с выступлением Всемирной метеорологической организации (ВМО) и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Нью-Йорке, где призвал к запрету рекламы ископаемого топлива.
В мае средняя глобальная температура была на 1,52 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального периода.
Май стал 11-м месяцем подряд с июля 2023 года, когда температура была на 1,5 градуса или более выше доиндустриального уровня, указывает Copernicus.
Это не означает, что лимит потепления на 1,5 градуса, согласованный мировыми лидерами в Париже в 2015 году, превышен – он измеряется десятилетиями, а не отдельными годами.
Эль-Ниньо, естественное погодное явление, которое повышает глобальную температуру и в прошлом году усугубило последствия глобального потепления, „показывает признаки окончания“, заявила ВМО в понедельник.
Ожидается, что противоположный цикл, Ла-Нинья, который снижает глобальную температуру, начнется позже в этом году, сообщает ВМО.
Но ученые предупреждают, что эффект охлаждения может быть очень небольшим по сравнению с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, которое уже привело к повышению глобальной температуры как минимум на 1,2 градуса Цельсия с конца 19 века.