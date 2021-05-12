В среду Еврокомиссия представила план нулевых загрязняющих выбросов, в котором также намечено половинное сокращение отходов, количества пластмассового мусора в море, а также сократить на треть количество микропластмассы, попадающей в окружающую среду, повысить качество почв, наполовину сократить объемы вымываемых из продуктов питания веществ и использование химических пестицидов.
Кроме того, в этом плане предусмотрено и сокращение на треть количества экосистем в ЕС, в которых загрязнение воздуха создает угрозу биологическому разнообразию, а также сократить число людей, которые постоянно страдают от шума, создаваемого транспортом, частично или наполовину сократить объемы финальных коммунальных услуг.
"Сначала, в этом плане предусмотрены 33 действия. Основной принцип плана действий заключается в превенции загрязнений, поэтому положения этого плана мы перенесем в другие сферы политики: сельское хозяйство, промышленность, здания, энергетика или транспорт", – сказал BNS В. Синкявичюс.
По его словам, нормы загрязнений будут согласовываться со Всемирной организацией здоровья, также будут пересматриваться действующие сейчас правовые акты, а страны-члены будут поощряться проводить "национальные программы по контролю над загрязнениями и осуществлять обязательства по сокращению количества выбрасываемых загрязнений".
"Со своей стороны, Комиссия возобновит правила, касающиеся покрышек, транспортных средств, самолетов и железных дорог. Также в качестве одного из решений проблем загрязнений воздуха и шумовых загрязнений предлагается новый стандарт транспортных средств Euro 7, над которым работают моя команда и команда комиссара Тьерри Бретона", – сказал В. Синкявичюс.
Кроме этого, по словам комиссара, при сокращении загрязняющих выбросов в городах очень важную роль играет общественный транспорт, который должен быть не только удобным и легкодоступным, но и экологическим.
В решении проблем смогут воспользоваться средствами ЕС по оживлению экономики и повышению ее резистентности. В свою очередь, Еврокомиссия планирует реализовать действия, предусмотренные в плане, к 2024 году.
Еврокомиссар утверждает, что если страны не будут соблюдать новые правила, как и сейчас, им будут грозить санкции.
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