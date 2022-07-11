Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

За последние сутки в Литве установили 43 новых случая COVID–19.
Хуже всего дела обстоят в Друскининкае – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 420,7 случаев, показатель положительных тестов за 7 дней - 59,2%.
В Вильнюсе уровень заболеваемости составляет 374,5 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных тестов - 40,2%.
В Паланге ситуация схожая - 371,3 случай и 63,3%.
Больше всего положительных результатов фиксируют в самоуправлении Йонишкиса - 71,4%.
Лучше всего дела обстоят в Пагегяй - 0 случаев и 0%.
В черную зону не попал и Молетский район, он находится в красной зоне - 77 случаев на 100 000 жителей за 14 дней и 7,7% положительных тестов за 7 дней.
В Литве минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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