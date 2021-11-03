По оценке эпидемиологов, несмотря на то, что подъем кривой очагов был умеренным и составлял меньше 10%, общее число активных очагов перевалило за тысячу, а неблагоприятные тенденции на карте очагов заболеваемости наблюдаются уже 15 недель подряд.

В конце прошлой неделе в Литве было зафиксировано в общей сложности 1056 активных очагов COVID-19, тогда как неделю назад – 965 активных очагов.

"Мы находимся в очень серьезной зоне риска. Сейчас мы на полной скорости приближаемся к ситуации, когда не мы будем управлять угрозами, а угрозы будут управлять нами", – говорит врач-эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

По ее словам, расширение активных очагов имеет большое значение – в конце октября наблюдалось вдвое больше активных очагов, чем было в конце сентября.

"Не хочется пугать, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда в больницах медикам придется выбирать, чью жизнь спасать, кому из пациентов дать шанс. И, наверное, никто из нас не хотел бы быть тем, кому пришлось бы сдаться без возможности бороться", – говорит эпидемиолог.

По ее словам, чтобы избежать худшего сценария пандемии, нужно привиться, а также беречь себя и других, соблюдать все правила гигиены, ограничивая встречи с людьми, с которыми обычно не общаемся, если есть возможность – предпочесть удаленную работу.

На прошлой неделе больше всего активных очагов (730) эпидемиологи фиксировали в учебных заведениях, однако, как и на предыдущих неделях, они не массовые, то есть число связанных первоначальных случаев в большинстве из них не превышает 10.

Заметный рост очагов в последнюю неделю октября наблюдался и в производственном секторе. На 43-ей неделе года на предприятиях зарегистрирован 61 активный очаг коронавируса, то есть на 40% больше, чем неделю назад.

Между тем на предприятиях торговли, строительства, услуг, сельского хозяйства специалисты НЦОЗ на прошлой неделе также фиксировали прирост активных очагов COVID-19, однако он не был значительным и составлял от нескольких процентов до более чем десяти процентов. Фиксировалось 26, 16, 13 и 6 активных очагов соответственно.

Также больше активных очагов специалисты установили на прошлой неделе в лечебных учреждениях и на предприятиях социальных услуг. В лечебных учреждениях было зафиксировано 90 активных очагов коронавирусной инфекции, тогда как неделю назад их был 81, на предприятиях социальных услуг – 18, неделю назад их было 16.

В секторе пищевой промышленности на 43-ей неделе года число зарегистрированных активных очагов COVID-19 по сравнению с предыдущим периодом не изменилось – было зафиксировано 16 активных очагов. Единственная сфера, в которой на прошлой неделе наблюдались благоприятные тенденции – сектор логистики и транспорта. На этих предприятиях было зарегистрировано четыре активных очага, тогда как неделю назад их было пять.