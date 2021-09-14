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За неделю значительно выросло число новых очагов коронавируса в Литве – из зарегистрировали 205 (неделей ранее - 130). Рост числа очагов фиксировался повсюду, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Lauko kavinės Vilniuje
Lauko kavinės Vilniuje
© Saulius Žiūra

По словам представителя НЦОЗ Гедре Алексене, подобное число новых очагов в последний раз фиксировалось в июне.

"Конечно же, это вызывает озабоченность. В последний раз больше 200 очагов мы фиксировали 13 недель назад. В последние 9 недель фиксируется постоянный рост числа очагов. Это значит, что эпидемиологическая ситуация остается сложной", – сказала специалист.

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Эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что в школах ситуация под контролем, очаги быстро локализуют. Больше всего новых очагов фиксируют на производстве и в школах.

Специалисты подчеркивают, что по-прежнему важным элементом защиты от болезни остается вакцинация.

Специалисты напоминают, что в Литве проводят массовую вакцинацию, привиться могут все жители с 12 лет. На прививку можно зарегистрироваться на сайте www.koronastop.lt или по номеру 1808.

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