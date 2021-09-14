По словам представителя НЦОЗ Гедре Алексене, подобное число новых очагов в последний раз фиксировалось в июне.
"Конечно же, это вызывает озабоченность. В последний раз больше 200 очагов мы фиксировали 13 недель назад. В последние 9 недель фиксируется постоянный рост числа очагов. Это значит, что эпидемиологическая ситуация остается сложной", – сказала специалист.
Эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что в школах ситуация под контролем, очаги быстро локализуют. Больше всего новых очагов фиксируют на производстве и в школах.
Специалисты подчеркивают, что по-прежнему важным элементом защиты от болезни остается вакцинация.
Специалисты напоминают, что в Литве проводят массовую вакцинацию, привиться могут все жители с 12 лет. На прививку можно зарегистрироваться на сайте www.koronastop.lt или по номеру 1808.
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