"Количество новых случаев в Литве растет с каждым днем, четверть муниципалитетов страны с четверга находится в красной зоне, это неожиданно, а на дворе лето, мобильность жителей очень высока", – сказала в пятницу в интервью Литовскому радио Размувене.

Она отметила, что быстрое распространение вируса обусловлено агрессивным штаммом "дельта".

"Распространение вируса очень сильное, оно не остановится, поскольку вирус распространился в обществе", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, распространение вируса показывает и то, что заболевшие не могут сказать. где они могли заразиться.

"Люди не могут сказать, где именно они могли заразиться, это показывает, что вирус широко распространен. Это опасный штамм, который быстрее распространяется, он не успокоится, уже набирает обороты, но надо помнить, что есть средства против него, единственное, что может его обуздать - вакцина", – заметила эпидемиолог.