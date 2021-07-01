Эпидемиолог: в течение двух месяцев Европа будет оккупирована штаммом "дельта"

Во многих странах страх вызывает новый штамм "дельта", в Литве замедляются темпы вакцинации, поэтому неясно, когда будет достигнут показатель в 70%.

Вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас рекомендовал в этом году не ездить в другие страны даже тем, кто привился. Он советовал ездить по Литве или в соседние страны.

"Привитые, может, и не будут сильно болеть, в больницы не попадут. Но речь идет о новых штаммах. Велика вероятность того, что и привитые могут привезти новые штаммы в Литву", – сказал профессор.

Старший советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что "паспорт возможностей" выполнил свою функцию, особенно месяц назад.

"Мы не знаем, что будет осенью. Конечно, надеемся, что такого большого числа заболевших, как прошлой осенью, при вакцинации удастся избежать. Но не исключено, что этот инструмент поможет осенью-зимой. Я бы не спешил списывать его со счетов", – сказал он о "паспорте возможностей".

"Ситуация парадоксальная – в холодильниках больше 0,5 млн. доз вакцины. Цели можно добиться в любое время", – заметил Крепшта, упомянув, что каждую неделю мы будем получать по 200 000 доз дополнительно.

"Вакцины это одна сторона, но есть и вторая – информационная кампания, общение с людьми, важно приглашать их на вакцинацию", – сказал советник главы государства.

Эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что ее пугают полные самолеты отдыхающих, отправляющиеся из Литвы в другие страны.

"Это пугает. Конечно, мы не хотим пугать общество, но люди должны знать, что сейчас быстро распространяется штамм "дельта", им можно легко заразиться. И прогноз такой, что за июль-август этот штамм охватит всю Европу. Пока мы не знаем все его особенности, это рискованно", – сказала эпидемиолог.

"Людям не запретишь, но они сами должны оценивать риски", – сказала Размувене.

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс также сказал, что больше случаев нового штамма в Литву привезут из-за границы.

"Почему просят не ездить. Поездка - единственный способ доставки штамма "дельта" в Литву. Вирус передается через людей. Поедет в другую страну непривитый двумя дозами, значит, есть риск привоза, а сам человек и не почувствует болезни. Насколько велик такой риск - зависит от количества путешественников", – заметил ученый.

Он считает, что в безопасные страны можно ездить.

Ученый убежден, что осенью в Литве будет доминировать штамм "дельта".