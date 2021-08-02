Спецпредставитель ВОЗ в Европейском региона и бывший еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что осторожно оценивает планы США платить жителям за вакцинацию. Президент США Джо Байден предложил платить тем, кто прививается в первый раз по 100 долларов.
"В США другая культурная ситуация – там наблюдается иная форма сосуществования в обществе, там меньше солидарности, больше индивидуальности. (…) Там такой бизнес-мотив, может, и сработает, но я не знаю, будет ли это работать в ЕС или в Литве. Я с осторожностью оцениваю это", – сказал Андрюкайтис.
Он считает, что необходима информационная кампания. "Но все это не решает основную проблему", – считает политик.
Андрюкайтис отметил, что причина распространения коронавируса - возобновление мероприятий, путешествий и расслабление людей, а также "эпидемиологически немотивированные" послабления. 60% взрослых старше 18 лет уже привиты. "Явно, что уровень вакцинации должен составлять не меньше 70%", – подчеркнул он.
Андрюкайтис считает, что должна быть введена обязательная вакцинация работников в отдельных сферах деятельности.
"В противном случае ждет закрытие, карантины, разрушение экономических и учебных процессов – масса проблем, которые вызовет тот факт, что часть людей игнорирует социальную жизнь и социальную солидарность", – подчеркнул политик.
Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что штамм "дельта" во много раз опаснее обычного COVID-19.
"Опасность заболеваемости значительно возрастает и время с момента заражения до момента заболевания сокращается", – сказала эпидемиолог, заметив, что сейчас болеет немало молодых людей.
"Сама группа молодых людей отличается мобильностью, сейчас время отпуска, поездок, усталости. Мы можем перечислить массу аспектов, почему вирус быстро распространяется", – сказала эпидемиолог, по словам которой сейчас болеют семьи.
"Масштабы вакцинации в среде молодых людей составляют 16-30%, не достигают 40%. Так как же вирусу там не распространяться? Он находит благоприятную среду. Я убеждена, что в августе статистика каждый день будет еще серьезнее", – сказала Размувене, заметив, что важно, чтобы люди прививались.
"У нас нет времени", – продолжила эпидемиолог, заметив, что должны узаконить обязательную вакцинацию жителей из определенных сфер деятельности.
"Времени до осени у нас нет, это должно быть как можно скорее. Другие страны также принимают такие меры. Там, конечно, будут исключения, но в определенных сферах, рабочих направлениях важно, чтобы работали только здоровые люди", – отметила Размувене.
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