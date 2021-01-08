Эпидемиолог рассказал, какие ограничения надо смягчать, не дожидаясь результатов: это ключ к успеху

Градяцкас обратил внимание на то, что жесткие ограничения контактов отрицательно влияют на самочувствие людей.

"К этим ограничениям надо относиться не только с эпидемиологической точки зрения. Иногда хирурги, чтобы спасти тело, ампутируют руку... Но хирурги не отрезают голову, чтобы спасти сердце", – сказал специалист.

Он напомним, что в свое время премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что психологическое состояние жителей – очень важно.

"Активное общение с обществом, а не выдавать указания из центра, вот ключ к успеху в борьбе с пандемией. Обсуждающееся создание социального пузыря, должно быть принято даже без улучшения ситуации на столько, как хотят политики. В противном случае они выиграют в битве, но проиграют в войне", – сказал Градяцкас.

Он предупредил, что психологические трудности, с которыми сталкиваются люди, могут привести к самодеструктивному поведению, перед пандемией наблюдалось снижение числа самоубийств, а после может снова наблюдаться скачок.

Он выступает за постепенное восстановление контактов, путем создания социальных пузырей нескольких хозяйств.

"Может, это прозвучит жестоко, но бизнес формируется и разваливается. Людей принимают на работу и увольняют. Долгосрочных последствий, если это не большой кризис, может и не быть. Придут лучшие времена и все встанет на круги своя", – сказал Градяцкас.

Его больше беспокоит ситуация в сфере образования.

"Здесь все так же, как с психологическим состоянием общества, – могут появиться долгосрочные проблемы", – заметил эксперт.

"Другие страны, например, Дания, могут закрыться, и потом открыться, быстро нагнав все результаты, а наши результаты при неумении детей работать самостоятельно, при неумении родителей подготовить детей, будут хуже", – сказал эпидемиолог.

На вопрос о ситуации в поликлиниках, где люди не могут получить помощи, Градяцкас сказал, что, кто привык ходить в поликлинику, туда по-прежнему ходит. Труднее с теми, кто не ходил к врачам и не проверял свое здоровье.

"В поликлиники ходит определенный контингент, эти люди хотят знать, какое у них здоровье. Если они знают, что им положено обследование, они придут на него, сдадут анализы. Количество лабораторных анализов не уменьшилось. Проблема в том, что раньше еще приходили жены, приводили своих мужей, чтобы им выписали лекарство от давления. Сейчас эти мужчины, думая, что поликлиники закрыты - а это не так - не приходят", – сказал Градяцкас.

Однако специалист заметил, что в целом сейчас нет большого падения предоставляемых услуг, как было во время первой волны.