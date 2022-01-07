Эпидемиолог призывает оценить ситуацию: каждый день растет число нуждающихся в кислородной терапии

"Рождественская неделя, праздничный период на самом деле ускорил распространение "омикрона", первые случаи которого были подтверждены в начале декабря, после Рождества стала расти заболеваемость среди молодых людей", – сказала в интервью Žinių radijаs Размувене.

По его словам, эпидемиологи это предсказывали.

"Мы видим, что "омикрон", по данным Департамента статистики, дает все более высокий показатель заболеваемости.

В Литве, по словам Размувене, начинается волна "омикрона".

"Новый штамм столь агрессивен, что удваивает показатели заболеваемости – экспоненциально. Французы сообщают, что регистрируют по 300 000 новых случаев в сутки. В Литве, конечно, таких показателей не будет, но не надо думать, что у нас роста не будет", – сказала она. Риск распространения штамма остается очень высоким.

"Поэтому вакцинация - как бустерной дозой, так и другими, очень важен", – заметила Размувене, напомнив о масках, соблюдении дистанции и гигиене рук.

"Как и сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, сейчас наблюдаются более легкие случаи заболевания, по сравнению с "дельтой", но надо понимать, что если в Литве первые случаи были в начале декабря, у нас нет возможности оценить, какие возрастные группы будут поражены "омикроном". Мы знаем, что у нас привито немного жителей старшего поколения, "омикрону" будет легко внедриться в эту среду", – сказала специалист.

"Сейчас в Литве зафиксировано 150 случаев "омикрона", средний возраст больных составляет 31 год. Младшему пациенту 2, а старшему - 70 лет. Штамм распространяется в 8 округах, больше всего случаев в Вильнюсе", – сказала Размувене.

Она напомнила, что из-за "омикрона" в некоторых странах введены жесткие ограничения.

"В других странах ношение масок обязательно", – заметила она, указав, что в больницах растет число пациентов.

"Ежедневно госпитализируют 130-140 новых пациентов, из них 100 нуждаются в кислороде, надо понимать, что такими темпами больницы заполнятся, могут быть введены более жесткие ограничения. У меня есть такая просьба ко всем – взять себя в руки и не участвовать в тех мероприятиях, в которых можно не участвовать", – прибавила эпидемиолог.