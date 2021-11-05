Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться

"С учетом того, что мы видим растущую группу привитых, но болеющих людей, рекомендуем сделать тест не ранее чем на третий день после контакта и до получения отрицательного ответа теста изолироваться", – сказала BNS в пятницу Л. Ашоклене.

"Если человек решит не делать тест, то он должен будет изолироваться как и все другие – на 10 дней", – добавила она.

Эпидемиолог отметила, что новый порядок должен вступить в силу на следующей неделе. Такое тестирование, как и до сих пор, будет финансироваться государством.

Сейчас вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди не обязаны изолироваться после контакта с заболевшим, однако им рекомендуется не ранее чем на третий день после контакта сделать ПЦР-тест.