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Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой степени риска с болеющим COVID-19, отныне должны будут делать тест или изолироваться на 10 дней, заявила главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться
© DELFI / Andrius Ufartas

"С учетом того, что мы видим растущую группу привитых, но болеющих людей, рекомендуем сделать тест не ранее чем на третий день после контакта и до получения отрицательного ответа теста изолироваться", – сказала BNS в пятницу Л. Ашоклене.

"Если человек решит не делать тест, то он должен будет изолироваться как и все другие – на 10 дней", – добавила она.

Эпидемиолог отметила, что новый порядок должен вступить в силу на следующей неделе. Такое тестирование, как и до сих пор, будет финансироваться государством.

Сейчас вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди не обязаны изолироваться после контакта с заболевшим, однако им рекомендуется не ранее чем на третий день после контакта сделать ПЦР-тест.

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