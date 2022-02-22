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Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене сказала, что с четом предложений Министерства науки, образования и спорта, обсуждают вопрос отказа от масок и разграничения потоков в начальной школе.
Эпидемиолог: обсуждают вопрос отказа от масок и разграничения потоков в начальной школе

"Мы получили предложения Министерства науки, образования и спорта в связи с разграничением потоков и отказом от масок в начальной школе, мы их обсуждаем, согласовываем с министерством. С учетом эпидемиологической ситуации, возможно, вскоре такие решения будут приняты", – сказала Ашоклене.

Однако она отметила, что пока не спешат с отказом от мер по управлению пандемией, поскольку ситуация может измениться.

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"(...), поэтому соблюдают осторожность, сейчас наблюдается снижение заболеваемости, не хочется, чтобы ситуация изменилась. Сама ситуация зависит от разных факторов, в том числе от поведения людей и от появления новых мутаций. Поэтому в свете обстоятельств, если ситуация меняться не будет и заболеваемость будет снижаться, то такие решения будут приняты", – прибавила эпидемиолог.

Напомним, что маски в начальной школе были введены с декабря 2021 года. Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене тогда сказала, что это обязательная мера безопасности, которая поможет избежать перехода на удаленку.

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