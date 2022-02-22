Эпидемиолог: обсуждают вопрос отказа от масок и разграничения потоков в начальной школе

"Мы получили предложения Министерства науки, образования и спорта в связи с разграничением потоков и отказом от масок в начальной школе, мы их обсуждаем, согласовываем с министерством. С учетом эпидемиологической ситуации, возможно, вскоре такие решения будут приняты", – сказала Ашоклене.
Однако она отметила, что пока не спешат с отказом от мер по управлению пандемией, поскольку ситуация может измениться.
"(...), поэтому соблюдают осторожность, сейчас наблюдается снижение заболеваемости, не хочется, чтобы ситуация изменилась. Сама ситуация зависит от разных факторов, в том числе от поведения людей и от появления новых мутаций. Поэтому в свете обстоятельств, если ситуация меняться не будет и заболеваемость будет снижаться, то такие решения будут приняты", – прибавила эпидемиолог.
Напомним, что маски в начальной школе были введены с декабря 2021 года. Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене тогда сказала, что это обязательная мера безопасности, которая поможет избежать перехода на удаленку.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав отменяет обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными ковидом (1)
С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те...
Весть Грибаускайте "захватчикам": поднявший меч от него и пострадает (23)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...
Президент Литвы: решение России – грубое нарушение международного права (76)
Решение России признать независимость...
Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути (136)
После того как президент России Владимир Путин в...
Счета за отопление разоряют жителей Литвы: количество получателей компенсаций выросло на 40%
С начала 2022 года в Литве был в два раза увеличен размер...