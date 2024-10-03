Эпидемиолог о растущей заболеваемости коклюшем в Литве: слишком низкие масштабы вакцинации

„По вчерашним данным, у нас 600 случаев заболевания коклюшем, большая часть из них – дети до 17 лет“, – сообщила эпидемиолог НЦОЗ в интервью радиостанции LRT, отметив, что около 30 проц. больных – маленькие дети, для которых эта инфекция представляет особую опасность.

Она обращает внимание на тот факт, что скачки заболеваемости этой инфекцией наблюдаются каждые 3–5 лет, и напоминает, что вакцинация помогает в борьбе с этой болезнью. Однако, по ее словам, как показывает статистика, масштабы вакцинации против этой инфекции слишком низкие.