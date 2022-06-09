Эпидемиолог о COVID-19: в зоне риска находятся несколько городов Литвы

"Общество привыкло, что ковида как бы не осталось, но вирус Литву не покинул. Он живет среди нас и наше нахождение в обществе представляет наибольшую опасность для людей из групп риска", – сказала эпидемиолог в интервью на Žinių radijas.
Она заверила, что речь идет о людей с хроническими заболеваниями иммунной системы, о больных онкозаболеваниями. Поэтому людей из этой группы начали прививать 4 дозой вакцины от COVID-19.
Эпидемиолог подчеркнула, что особенно высокий уровень заболевания фиксируется на литовском взморье.
"Мы видим, что у нас фиксируют 100-200 новых случаев в день. В Неринге, в Паланге на 100 000 жителей заболевают в среднем больше 100 человек. Общий показатель заболеваемости по Литве - 53 случая на 100 000 жителей в течение 14 дней. Кроме того, есть подтверждения тому, что вирус не очень активен, поскольку около 70% жителей обладают иммунитетом", – сказала Размувене.
По данным Департамента статистики, больше всего больных коронавирусом фиксируется в Палангском и Друскининкайском муниципалитетах, а меньше всего - в Ретавском и Шальчининкском районах.
Размувене подчеркнула, что люди из группы риска должны прививаться, чтобы подготовиться к осени.
"Что касается осени и зимы, ни один ученый не может пока сказать, что нас ждет, какой штамм может появиться", – заметила она.
"В Литве начался четвертый этап вакцинации, но все общество прививать не надо. таких рекомендаций и обязательств нет, не будет каких-то запретов для непривитых. Четвертая доза - для людей с разными тяжелыми заболеваниями", – подчеркнула эпидемиолог.
По ее словам, сейчас в Литве каждый день от коронавируса прививаются 200–300 человек
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