Эпидемиолог: худшее ждет впереди, тяжелым будет весь месяц

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Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене в среду в фейсбуке предупредила, что "худшее впереди". И рекордное число новых случаев, зафиксированное в среду - только начало.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

"Боюсь, что худшее еще впереди. К сожалению, "омикрон" делает свое дело, эти 6234 случая – не предел. Критическими могут быть несколько недель, целый месяц и даже более продолжительный период. Поэтому ждет новый бой", – писала Лингене.

Она призвала жителей избегать мест массового скопления людей, массовых мероприятий, максимально снижать число контактов.

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"Извините, но я не могу понять, зачем некоторые из нас рвутся на массовые мероприятия, тем более, не понимаю некоторых политиков, поощряющих такие собрания. Сейчас не время", – подчеркнула представитель НЦОЗ.

Лингене писала, что COVID–19 "здесь, а не где-то в другом месте".

"Он среди нас всех. Немало людей носят его, не зная об этом, но другие - подцепят и в больницу. И это не всегда зависит от возраста и физического состояния. Да, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями сердца, для диабетиков, для людей с избыточным весом он опаснее, но на сегодняшний день врачи борются и за жизнь не только таких пациентов. Борются за жизни молодых, здоровых, которые и подумать не могли, что такое возможно", – сказала она.

Эпидемиолог призвала к бдительности и родителей.

"Мы фиксируем много случаев в школах и в семьях", – писала она.

"Поэтому, если вы организуете безобидную вечеринку для друзей, подымайте, стоит ли. Может, она может подождать, пока эти показатели хоть немного снизятся?" – вопрошала Лингене.

Она напомнила, что в местах проведения массовых мероприятий важно быть в респираторах, надо регулярно мыть руки, а если появились симптомы - оставаться дома и сдавать тест.

"Хочу напомнить, что этот вирус сразил и целый ряд самых сильных мужчин в нашей стране, поскольку источником заражения стал общий принтер в офисе, им пользовался весь этаж, а деятельность другой компании была парализована, поскольку работники пользовались одним кофейным аппаратом в офисе. В третьей компании заболели несколько десятков человек, потому что они пользовались алкотестером, установленным в непроветриваемом помещении (!!!). И конечно же, рядом всегда была группа любопытных коллег", – рассказала Лингене.

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