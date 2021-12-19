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По данным Центробанка Литвы в первой половине этого года переводы эмигрантов в Литву сократились, по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это обусловлено несколькими причинами. Переводы из Литвы в этом году тоже снизились, выросли только переводы в Беларусь.
Pinigai
Pinigai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Переводы эмигрантов в Литвы в период 2015-2019 гг. составляли 557 млн. евро в год. Во время пандемии переводы уменьшились. Это продолжалось и в 2021 г.: в первом полугодии перевели 297 млн. евро (на 60 млн евро или 17% меньше, чем год назад в это время).

Представитель ЦБ Мантас Вильнишкис прогнозирует, что переводы в Литву и во втором полугодии будут на 4% ниже, а переводы из Литвы - на 5% ниже, чем год назад.

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Он также считает, что не стоит надеяться на полное возвращение в этой сфере к допандемическому уровню (2019 г.). В числе причин - разная степень оживления экономики и возвращение эмигрантов в Литву.

"Перед пандемией наблюдался поток возвращающихся в Литву эмигрантов. Вероятно, что во время пандемии студенты, учившиеся за границей и некоторые работавшие за границей эмигранты временно вернулись домой", – заметил экономист.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 г. больше всего сократились переводы из России, США и Украины. До начала пандемии больше всего средств приходило в Литву из США, России, Великобритании, Ирландии и Норвегии. В 2020 г. по части переводов выделилась Украина. В первом полугодии 2021 г. эта страна снова попала в пятерку стран, и которых поступает больше всего переводов в Литву. Больше всего переводов за шесть месяцев этого года пришло из США, Великобритании и России.

Переводы из Литвы за границу также сократились. По словам экономиста, с 2015г, переводы из Литвы за границу были стабильными, но во время пандемии сократились. Это снижение переводов продолжалось и в 2021 г.

"В первой половине 2021 г. из Литвы за границу перевели 110 млн. евро. Это на 16 млн. евро меньше, или на 12%", – сказал представитель ЦБ.

В 2019 г. больше всего средств из Литвы переводили в Украину, Россию и Великобританию, а в 2021 г. Великобританию сменила Беларусь.

"По сравнению с данными за прошлый год личные переводы в Украину сократились, а в Беларусь выросли", – сказал Вильнишкис.

Он заметил, что лишь небольшая часть переведенных из-за границы в Литву средств идет на покупку недвижимости. Больше всего этих денег идет на потребление и пополняет доходы жителей Литвы.

"Исследование показало, что всего около 10% новых квартир покупают эмигранты. В 2021 г. эта часть немного выросла. Несмотря на это, лишь небольшую часть финансируют за счет переводов из-за границы. Эти 10% на покупку недвижимости составляют 80-100 млн. евро в год, а ведь переводы эмигрантов из-за границы в Литву с 2007 г. до пандемии составляли 1 млрд. евро. Вероятно, эти переводимые средства уходят на жизнь и пополняют доходы жителей Литвы", – считает экономист.

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