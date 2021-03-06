Эмигрантка не понимает, почему нет мест для заказа паспорта в посольстве

По словам эмигрантки, она решила написать в редакцию, поскольку ей сложно понять позицию посольства. Истекает срок действия паспорта ее ребенка, а посольство не дает возможности заказать новый.

"Терпение уже лопнуло, в карантин они не работали, открылись с 22 февраля. С самого утра я стала регистрировать время для смены документа. И что вы думаете? Уже 22 утром не было ни одного свободного места на три недели вперед.

1 марта появились места еще на неделю, но с утра мест опять не было! Я не понимаю, кто это садится и с утра бронирует все время? Может, это шутка? Как только появляются места в какие-то дни, они срази бывают красного цвета - занято. На э-майл ответили, чтобы связалась с паспортными центрами в Лондоне или Эдинбурге", - заметила женщина. По ее словам, в этих центрах система регистрации вообще поражает.

"Вводишь данные для регистрации, потом пытаешься зарегистрироваться, а тебе сообщают, что то пароль не тот, то почта не та. Какой-то цирк! Так что сделать для того, чтобы поменять такой важный документ? Самой нарисовать? Ведь сейчас Brexit, получение статуса, из-за пандемии и в Литву невозможно поехать, чтобы сделать паспорт", - сказала женщина, заметив, что по телефону тоже в посольство дозвониться невозможно.

Delfi обратился к представителям посольства Литвы в Великобритании и журналистам объяснили причину такой ситуации.

"Когда ситуация с COVID-19 улучшилась, посольство возобновило работу. Это произошло с 22 февраля. 18 февраля появилась возможность зарегистрироваться на 1700 мест, все они вскоре заполнились. Возможность регистрации дается на 3 недели и каждую неделю обновляется.

Посольство знает, что не все желающие поменять паспорт смогли зарегистрироваться, но при нынешних обстоятельствах мы не можем принять больше людей. Свободные места еще есть в Эдинбурге. Но мы понимаем, что не все из-за действующих ограничений могут попасть туда.

В ближайшее время появится возможность поменять документы в Манчестере, а когда пандемия спадет, и появится возможность ездить по стране, мы планируем провести несколько консульских миссий по разным городам Англии. Пока же мы надеемся, что живущие в Великобритании литовцы понимают, какое сейчас сложное время и вызовы, с которыми все сталкиваются", – сказано в комментарии Delfi.