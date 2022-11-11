Эмигрант пережил настоящий ад: из-за ошибки зубного врача пришлось возвращаться в Литву

"Позже лечивший меня врач признал, что произошла ошибка, человеческий фактор, во время лечения сломался прибор и его фрагмент остался в зубе", – рассказал пациент.

Пострадавший обратился в суд – просил возмещения материального и морального ущерба. Он выиграл дело – коллегия судей Литовского апелляционного суда под руководством Дали Качинскене объявила, что клиника должна возместить пациенту 350 евро материального и 500 евро морального ущерба, плюс возместить судебные издержки - 1800 евро.

Эмигрант просил присудить ему моральный ущерб в размере 3000 евро, поскольку ему даже пришлось уйти с работы, поскольку лечение зубов за границей стоило дорого, ему пришлось вернуться в Литву. В иске мужчина указал, что в клинике он заплатил за лечение 70 евро, после этого уехал жить и работать за границу, но из-за сильной зубной боли ему пришлось вернуться на родину.

"В местной клинике мне сделали рентген, проконсультировали, в зубе нашли инородное тело, врачи объяснили, что меня ждет серьезная операция, которая дорого стоит, мне пришлось вернуться домой", – объяснил мужчина.

В Литве он обратился в другую клинику. Спасти зуб не удалось, его пришлось удалить в Паневежской республиканской больнице. По словам эмигранта, он обращался в клинику, где ему лечили зуб, но ее врачи с претензией не согласились.

"Глава клиники предложил мне оплатить только расходы на операцию, пояснив все человеческим фактором, случайной поломкой инструмента, часть которого осталась в зубе", – рассказал мужчина.

Комиссия по установке нанесенного здоровью пациенту ущерба констатировала, что мужчина получил в клинике качественные услуги, поскольку "нет объективных данных, доказывающих, что инородное тело в зубе появилось в результате лечения". Пациента такие выводы шокировали, и он обратился в суд.

Клиника, в которой пациент лечил зуб, указала в суде, что ни один специалист не подтвердил факт наличия инородного тела в зубе, а после удаления зуба, это инородное тело не осмотрели и не описали, не сохранили. Однако глава клиники признал, что перед тем как оказать пациенту услугу, рентген не делали и по настоянию пациента лечили зубные каналы, не сняв коронку (это был более дешевый и быстрый, но рискованный вариант).

Однако судьи Литовского апелляционного суда встали на сторону пациента и не согласились с аргументами главы клиники.

По данным суда, после такого лечения пришлось удалять зуб. Суд отметил, что несколько лет назад, когда врач ставил протезы этому пациенту, было установлено, что каналы залечены плохо. Пациент тогда от лечения каналов отказался и согласился лишь на бесплатное протезирование.

"Когда у пациента начал болеть зуб, он обратился в клинику. Врач предложил ему снять коронку, чтобы залечить каналы, но пациент отказался. Каналы лечили, не снимая коронку. Когда врач лечил каналы, никаких инородных тел в них не было замечено", – указали судью, отметив, что после лечения врачи рентген не сделали, поэтому не могут категорически утверждать, что там не было инородных тел.



Суд подчеркнул, что перед выполнением этой процедуры пациента не ознакомили с возможными осложнениями и не взяли у него разрешение на проведение такого лечения.

"Все это надо было подтвердить на бумаге", – сказано в постановлении суда.