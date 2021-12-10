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Приближается Рождество. Главный тренер "Барселоны" Шарунас Ясикявичюс с семьей нарядил рождественскую елку.
Šarūnas Jasikevičius su šeima
Šarūnas Jasikevičius su šeima
© Instagram

Ясикявичюс разместил фотографии в instagram и написал, что его семья готова к празднованию Рождества.

Шарунас показал, что елка в их доме выше его самого. На одном из кадров видно, что для того, чтобы надеть верхушку на елку, ему потребовалось встать на возвышение.

На фотографиях вся семья Ясикявичюса – супруга Анна, дочь Айла и сын Лукас.


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