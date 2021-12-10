Ясикявичюс разместил фотографии в instagram и написал, что его семья готова к празднованию Рождества.

Шарунас показал, что елка в их доме выше его самого. На одном из кадров видно, что для того, чтобы надеть верхушку на елку, ему потребовалось встать на возвышение.

На фотографиях вся семья Ясикявичюса – супруга Анна, дочь Айла и сын Лукас.



