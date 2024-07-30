Электроснабжение восстановлено в пяти населенных пунктах Вильнюсского региона

По данным ESO, в этих населенных пунктах проживает в общей сложности более 16 тыс. человек.

Работы по восстановлению электроснабжения по всей Литве планируется продолжать до позднего вечера, сообщает компания.

„Мы рады, что даже во время бури нам удалось восстановить электроснабжение в целых поселках. Работы продолжатся до позднего вечера и возобновятся очень рано утром“, – цитируется в пресс-релизе представитель ESO по связям с общественностью Раса Йодкене.

По данным компании, в сети зафиксировано 4,6 тыс. вызванных бурей сбоев, в результате чего без электричества остались почти в 130 тыс. потребителей по всей Литве.