2024.07.30 09:16

Электроснабжение восстановлено в пяти населенных пунктах Вильнюсского региона

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniuje praūžė audra
Vilniuje praūžė audra
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Как сообщает Оператор распределения энергии (ESO), электроснабжение восстановлено в пяти населенных пунктах Вильнюсского региона. Электроснабжение восстановлено в селах Неменчине, Гелвонай и Риеше, а также в поселках Шимонис и Гягужине.

По данным ESO, в этих населенных пунктах проживает в общей сложности более 16 тыс. человек.

Работы по восстановлению электроснабжения по всей Литве планируется продолжать до позднего вечера, сообщает компания.

„Мы рады, что даже во время бури нам удалось восстановить электроснабжение в целых поселках. Работы продолжатся до позднего вечера и возобновятся очень рано утром“, – цитируется в пресс-релизе представитель ESO по связям с общественностью Раса Йодкене.

По данным компании, в сети зафиксировано 4,6 тыс. вызванных бурей сбоев, в результате чего без электричества остались почти в 130 тыс. потребителей по всей Литве.

Наиболее сложной ситуация остается в Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском регионах.

По словам представителя ESO, в первую очередь убираются поваленные деревья и восстанавливается электроснабжение в высоковольтных линиях, к которым подключено большинство потребителей.

Также большое внимание уделяется ликвидации последствий бури на тех линиях, к которым подключена критически важная инфраструктура – ​​водопровод, теплосети, мобильная связь, – сообщает Р. Йодкене.

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