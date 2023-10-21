Электронные сигареты – проблема в самолетах: какие последствия угрожают

По словам специалиста по безопасности Getjet Airlines Витаутаса Акстинаса, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2022 г. общее число недисцилинированных пассажиров выросло почти в два раза.

"Большинство - это курильщики, а из них большая часть - курильщики электронных сигарет. Это одна из причин общего роста числа нарушений", – сказал он.

Если в 1970-1971 гг стюарды постоянно жаловались на курение в самолетах, то в наши дни история повторяется только с курильщиками электронных сигарет.

По словам Акстинаса, чем опасны сигареты, наверное, никому объяснять не надо.

"Курение сигарет в самолете - это опасность пожара. Это одна из самых больших опасностей в воздухе, поэтому курить в самолетах нельзя. В салонах на видных местах есть знаки, информирующие об этом", – сказал он, заметив, что не многие курят в салонах.

"Люди ищут более укромные места, например туалеты", – продолжил Акстинас.