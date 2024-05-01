2024.05.01 14:05

Экзархату Константинопольского патриархата в районе Антакальнис планируется выделить помещения для резиденции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Правительство Литвы планирует выделить экзархату Константинопольского патриархата в районе Антакальнис помещения для канцелярии и резиденции, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Соответствующее постановление правительство приняло 29 апреля. В документе сказано, что несколько зданий на ул. Антакальнё, 10, будут переданы православным на 10 лет. Это предложение должно одобрить все правительство.

Православные обратились с такой просьбой в правительство еще в марте 2024 года.

Сейчас зданиями на ул. Антакальнё, 10, управляет Минкульт.

Напомним, что в апреле православные Константинопольского патриархата собирались на первую ассамблею литовского экзархата. На ней было принято решение построить в Вильнюсе православный храм, утверждены уставы экзархата, избран совет священнослужителей.

Министерство юстиции в феврале этого года предоставило юридическое признание православной общине Константинопольского патриархата. Благодаря этому было получено финансирование – больше 77 000 евро.

Экзарх Константинопольского патриарха в Литве иеромонах Иустин Кивилоо совершил свое первое богослужение в Вильнюсе 6 января этого года.

В 2022 году пятеро священнослужителей были отстранены от служения по решению Московского патриархата после критики в адрес Московского патриарха Кирилла, поддержавшего агрессию России против Украины. Однако в Литовской православной церкви тогда заявили, что священники получили строгие приговоры за нарушение присяги, ложные сообщения и т. д.

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