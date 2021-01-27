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Поскольку правительство Литвы продлило карантин до 28 февраля, практические экзамены по вождению в Regitrа не будут принимать до конца зимы. Другие услуги предоставляют в прежнем порядке – клиенты могут получать электронные услуги и приезжать в отделение по записи.
Экзамены на вождение в Regitrа не будут принимать до конца февраля
© DELFI / Karolina Pansevič

Об отзыве экзаменов клиентов уведомят с помощью смс-сообщений. Если ситуация изменится, то Regitra информирует об этом своих клиентов дополнительно.

Между тем теорию можно сдавать в прежнем режиме.

Напоминаем, что срок действия экзамена по теории будет продлен на весь срок действия режима ЧП и на 6 месяцев после того, как отменят этот режим, чтобы все успели сдать практический экзамен.

Точно также Regitra продлила срок действия водительских удостоверений тех водителей, у которых срок действия истекает во время карантина и на 45 дней после его отмены. Это особенно актуально для молодых водителей со стажем меньше 2 лет, которые нарушили ПДД и должны в течение года с момента фиксации нарушения пройти специальные курсы.

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