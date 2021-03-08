Экзамен по вождению в Regitrа: учеников в многоразовой маске принимать не будут

В принятом постановлении сказано, что сдавать экзамен по вождению придется в респираторе. Респиратор не нужен только в следующих случаях (достаточно иметь другое средство защиты):
во время экзамена по теории;
при сдаче экзаменов на категории AM, A1, A2, A и B1 (для мотоциклистов);
для инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут носить респираторы (в таких случаях рекомендуется надевать щиток).
Кроме того, требуется соблюдать следующие правила: дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, если есть возможность, платить за услуги с помощью банковской карты. Перед экзаменом требуется подписать документ, подтверждающий, что они не чувствуют никаких симптомов болезни и не находятся в изоляции.
Важно знать также, что сейчас нет необходимости информировать о неявке на экзамен минимум за 24 часа. Поэтому если человек почувствовал недомогание, он может сообщить о неявке в любое время и выбрать другое подходящее время.
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