Экзамен на знание Конституции Литвы в среду сдало рекордное количество участников

По данным ведомства, к экзамену по Конституции присоединились не только жители Литвы, но и соотечественники из Индонезии, Великобритании, США, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Китая, Австрии и других стран.
На экзамене, проводимом в 17-й раз, участники соревновались в нескольких категориях: школьник с лучшим знанием Конституции, лицо с лучшим знанием Конституции, самый возрастной участник, литовец за рубежом с лучшим знанием Конституции, человек, изучающий право или лицо с юридическим образованием с лучшим знанием Конституции и самая активная школа.
Победители будут награждены коллекционными золотыми монетами номиналом 50 евро, посвященными 100-летию Конституции страны, планшетами, беспроводными наушниками, фотоаппаратами мгновенной печати и умными часами.
Также существует специальный приз, учрежденный президентом Г. Науседой, под эгидой которого проходит этот экзамен.
Победители будут объявлены в течение 2 рабочих дней.
Церемония награждения состоится 20 ноября в Президентуре.
В прошлом году экзамен по Конституции сдавали 25 823 участника.