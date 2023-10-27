Экзамен на знание Конституции Литвы в среду сдало рекордное количество участников

По данным ведомства, к экзамену по Конституции присоединились не только жители Литвы, но и соотечественники из Индонезии, Великобритании, США, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Китая, Австрии и других стран.

На экзамене, проводимом в 17-й раз, участники соревновались в нескольких категориях: школьник с лучшим знанием Конституции, лицо с лучшим знанием Конституции, самый возрастной участник, литовец за рубежом с лучшим знанием Конституции, человек, изучающий право или лицо с юридическим образованием с лучшим знанием Конституции и самая активная школа.

Победители будут награждены коллекционными золотыми монетами номиналом 50 евро, посвященными 100-летию Конституции страны, планшетами, беспроводными наушниками, фотоаппаратами мгновенной печати и умными часами.

Также существует специальный приз, учрежденный президентом Г. Науседой, под эгидой которого проходит этот экзамен.

Победители будут объявлены в течение 2 рабочих дней.

Церемония награждения состоится 20 ноября в Президентуре.