Эксперты заметили нерадостную тенденцию: застройщики нашли выход из сложившегося положения

 
Юстина Мацюнайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В Литве жители больших городов зачастую не могут позволить себе купить жилье из-за высоких цен. Квадратный метр жилья в новом доме в Вильнюсе стоит больше 3000 евро, поэтому нетрудно посчитать, во сколько обойдется квартира площадью 50 кв. м. Заплатить столько за жилье сейчас могут немногие люди, поэтому застройщики стали строить небольшие квартиры, которые были бы по карману покупателям. Эксперты говорят о том, что эти действия "спишут" прогресс, который был достигнут во время пандемии – тогда увеличилась площадь жилья и появилась тенденция улучшения качества жизни.

Во время карантина и после него жители старались покупать большие квартиры. Поскольку люди много времени проводили дома, они почувствовали необходимость в пространстве. Правда, тогда финансовое положение жителей было иным. Жители могли себе позволить купить большую квартиру или дом, поскольку у них были сбережения, и росли зарплаты.

Однако тогда на рынке было немного больших квартир. 3-4-комнатные квартиры строили далеко от центра, поэтому покупатели оказывались на распутье: или покупать большую квартиру далеко от центра или почти за те же деньги собственный дом, тоже вдали от центра.

Надо упомянуть, что и до пандемии Литва в ЕС была в числе стран, где на одного человека приходилось очень мало квадратных метров для комфортной жизни. В Литве стали строить квартиры побольше, но, к сожалению, скачок цен в 2021 году свел на нет достигнутый прогресс.

По словам представителя Центробанка Литвы Довидаса Подериса, несмотря на стабилизацию цен на жилье в Литве (цены либо не растут, либо растут незначительно), сейчас из-за высоких цен продолжает снижаться площадь покупаемого жилья.

"В первом полугодии 2021 г. средняя площадь составляла 53, а в 2023 г. уже всего 50 кв. м, это самый низкий показатель с 2012 г. В Вильнюсе этот показатель снизился еще больше – с 54 до 50 кв. м за тот же период", – сказал Подерис..

Экономист заметил, что если жители покупают жилье в кредит, то возможность покупки большого жилья ограничивает дорогой кредит.

По подсчетам ЦБ Литвы, во втором квартале 2023 mг. человек со средней зарплатой в Литве мог купить в кредит жилье площадью 54 кв. м, а год назад, когда процентная ставка была ниже, он мог позволить купить жилье площадью 70 кв. м. В Вильнюсе этот показатель снизился с 60 до 45 кв. м.

"Поэтому некоторые застройщики могут предлагать жителям жилье меньшей площади. Правда пока площади квартир, которые начали строить, особенно не изменились и составляют 58-60 кв. м", – сказал эксперт.

Представитель группы Inreal Томас Совиюс Квайницкас сказал, что в Литве средняя площадь жилья постоянно менялась с ХХ века.

По данным Центра регистров, площадь двухкомнатной квартиры до 1960 г. колебалась в пределах 25-65 кв. м. Престижное, элитное жилье было еще больше. В советское время площади квартир уменьшились, а потом начался рост. Однако все испортил кризис.

"С 1960 по 1990 г. площади квартир были одинаковыми – самые маленькие 2-комнатные квартиры были площадью 46 кв. м, а большие – 53 кв. м. С началом независимости ушло советское регулирование, квартиры увеличились. Эта тенденция сохранялась до 2007 года, 2-комнатная квартира в среднем была площадью 55 кв. м. В кризис площадь стала снижаться. Если в 2005-2009 г. средняя площадь 2-комнатной квартиры была 55 кв. м, то в 2010-2014 г. уже была 50 кв. м, а в 2015-2019 гг – 48-46 кв. м, в 2020 г. появилось больше квартир площадью 48 кв. м", – рассказал аналитик.

После 2020 г. площадь двухкомнатной квартиры колебалась в пределах 38-56 кв. м, у жителей был выбор. Однако, по словам эксперта, видно, что жители выбирали варианты меньшей площади.

До начала роста цен в середине 2021 г. люди покупали жилье площадью 45-46 кв. м, а сейчас медиана составляет 43 кв. м.

Квайницкас напомнил, что покупатели покупают то, что им предлагают застройщики, а застройщики строят то, что могут себе позволить покупатели.

"Если бы покупатель проявил интерес к большим квартирам, их начали бы строить", – заметил аналитик.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что застройщики уменьшают площади, потому что покупатели не могут себе позволить большое жилье.

Кроме того, жители хотят жить ближе к центру города, отказываются от автомобилей.

"Но имущество в центре всегда дороже, потому что там земля дороже. (...) Люди выбирают небольшое жилье, но в центре города", – подчеркнул Статулявичюс.

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