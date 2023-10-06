Эксперты заметили нерадостную тенденцию: застройщики нашли выход из сложившегося положения

По словам представителя Центробанка Литвы Довидаса Подериса, несмотря на стабилизацию цен на жилье в Литве (цены либо не растут, либо растут незначительно), сейчас из-за высоких цен продолжает снижаться площадь покупаемого жилья.

Надо упомянуть, что и до пандемии Литва в ЕС была в числе стран, где на одного человека приходилось очень мало квадратных метров для комфортной жизни. В Литве стали строить квартиры побольше, но, к сожалению, скачок цен в 2021 году свел на нет достигнутый прогресс.

Однако тогда на рынке было немного больших квартир. 3-4-комнатные квартиры строили далеко от центра, поэтому покупатели оказывались на распутье: или покупать большую квартиру далеко от центра или почти за те же деньги собственный дом, тоже вдали от центра.

Во время карантина и после него жители старались покупать большие квартиры. Поскольку люди много времени проводили дома, они почувствовали необходимость в пространстве. Правда, тогда финансовое положение жителей было иным. Жители могли себе позволить купить большую квартиру или дом, поскольку у них были сбережения, и росли зарплаты.

"В первом полугодии 2021 г. средняя площадь составляла 53, а в 2023 г. уже всего 50 кв. м, это самый низкий показатель с 2012 г. В Вильнюсе этот показатель снизился еще больше – с 54 до 50 кв. м за тот же период", – сказал Подерис..

Экономист заметил, что если жители покупают жилье в кредит, то возможность покупки большого жилья ограничивает дорогой кредит.

По подсчетам ЦБ Литвы, во втором квартале 2023 mг. человек со средней зарплатой в Литве мог купить в кредит жилье площадью 54 кв. м, а год назад, когда процентная ставка была ниже, он мог позволить купить жилье площадью 70 кв. м. В Вильнюсе этот показатель снизился с 60 до 45 кв. м.

"Поэтому некоторые застройщики могут предлагать жителям жилье меньшей площади. Правда пока площади квартир, которые начали строить, особенно не изменились и составляют 58-60 кв. м", – сказал эксперт.

Представитель группы Inreal Томас Совиюс Квайницкас сказал, что в Литве средняя площадь жилья постоянно менялась с ХХ века.