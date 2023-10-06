Эксперты заметили нерадостную тенденцию: застройщики нашли выход из сложившегося положения

Во время карантина и после него жители старались покупать большие квартиры. Поскольку люди много времени проводили дома, они почувствовали необходимость в пространстве. Правда, тогда финансовое положение жителей было иным. Жители могли себе позволить купить большую квартиру или дом, поскольку у них были сбережения, и росли зарплаты.
Однако тогда на рынке было немного больших квартир. 3-4-комнатные квартиры строили далеко от центра, поэтому покупатели оказывались на распутье: или покупать большую квартиру далеко от центра или почти за те же деньги собственный дом, тоже вдали от центра.
Надо упомянуть, что и до пандемии Литва в ЕС была в числе стран, где на одного человека приходилось очень мало квадратных метров для комфортной жизни. В Литве стали строить квартиры побольше, но, к сожалению, скачок цен в 2021 году свел на нет достигнутый прогресс.
По словам представителя Центробанка Литвы Довидаса Подериса, несмотря на стабилизацию цен на жилье в Литве (цены либо не растут, либо растут незначительно), сейчас из-за высоких цен продолжает снижаться площадь покупаемого жилья.
"В первом полугодии 2021 г. средняя площадь составляла 53, а в 2023 г. уже всего 50 кв. м, это самый низкий показатель с 2012 г. В Вильнюсе этот показатель снизился еще больше – с 54 до 50 кв. м за тот же период", – сказал Подерис..
Экономист заметил, что если жители покупают жилье в кредит, то возможность покупки большого жилья ограничивает дорогой кредит.
По подсчетам ЦБ Литвы, во втором квартале 2023 mг. человек со средней зарплатой в Литве мог купить в кредит жилье площадью 54 кв. м, а год назад, когда процентная ставка была ниже, он мог позволить купить жилье площадью 70 кв. м. В Вильнюсе этот показатель снизился с 60 до 45 кв. м.
"Поэтому некоторые застройщики могут предлагать жителям жилье меньшей площади. Правда пока площади квартир, которые начали строить, особенно не изменились и составляют 58-60 кв. м", – сказал эксперт.
Представитель группы Inreal Томас Совиюс Квайницкас сказал, что в Литве средняя площадь жилья постоянно менялась с ХХ века.
По данным Центра регистров, площадь двухкомнатной квартиры до 1960 г. колебалась в пределах 25-65 кв. м. Престижное, элитное жилье было еще больше. В советское время площади квартир уменьшились, а потом начался рост. Однако все испортил кризис.
"С 1960 по 1990 г. площади квартир были одинаковыми – самые маленькие 2-комнатные квартиры были площадью 46 кв. м, а большие – 53 кв. м. С началом независимости ушло советское регулирование, квартиры увеличились. Эта тенденция сохранялась до 2007 года, 2-комнатная квартира в среднем была площадью 55 кв. м. В кризис площадь стала снижаться. Если в 2005-2009 г. средняя площадь 2-комнатной квартиры была 55 кв. м, то в 2010-2014 г. уже была 50 кв. м, а в 2015-2019 гг – 48-46 кв. м, в 2020 г. появилось больше квартир площадью 48 кв. м", – рассказал аналитик.
После 2020 г. площадь двухкомнатной квартиры колебалась в пределах 38-56 кв. м, у жителей был выбор. Однако, по словам эксперта, видно, что жители выбирали варианты меньшей площади.
До начала роста цен в середине 2021 г. люди покупали жилье площадью 45-46 кв. м, а сейчас медиана составляет 43 кв. м.
Квайницкас напомнил, что покупатели покупают то, что им предлагают застройщики, а застройщики строят то, что могут себе позволить покупатели.
"Если бы покупатель проявил интерес к большим квартирам, их начали бы строить", – заметил аналитик.
Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что застройщики уменьшают площади, потому что покупатели не могут себе позволить большое жилье.
Кроме того, жители хотят жить ближе к центру города, отказываются от автомобилей.
"Но имущество в центре всегда дороже, потому что там земля дороже. (...) Люди выбирают небольшое жилье, но в центре города", – подчеркнул Статулявичюс.