Эксперты успокаивают: еда в Литве будет, проблемы могут быть с ценами

Председатель Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал Delfi, что в третьих странах ситуация, связанная с зерном, на самом деле сложная, а вот литовцам переживать нечего. В нашей стране голод никто не прогнозирует.

"Однако из-за сложившейся в Украине ситуации, осложнились дела в Северной Африке, куда вывозили украинское зерно. Проблема не только в том, что эти страны не получат заказанное зерно, проблема в том, что у них может не хватить денег на покупку зерна из других источников, поэтому в этих странах напряжение будет большим", – предупредил он.

"Сейчас цены на зерно высокие, но это не значит, что литовские фермеры останутся в выигрыше, надо говорить о себестоимости зерна. Цены на удобрения выросли больше, чем цены на зерно", – напомнил Юкнявичюс.

Однако цены будет корректировать урожай этого года, каким он будет, пока неясно. Надо заметить, что в Литве на урожай влияют погодные условия.

Литва может сама обеспечить себя зерном, но, по словам Юкнявичюса, украинское зерно было важным, когда местный урожай шел на экспорт.

"К нам привозили кормовое зерно, кукурузу, везли к нам и подсолнечное масло", – напомнил он.

Экономист Марюс Дубниковас сказал: "Тут надо понять один момент, Россия в войне проиграла уже только потому, что она не прогнозировала такой реакции. Западное общество заставило политиков принять определенные решения, санкции, ограничения по поставкам оружия.

Сейчас пытаются отозвать эти санкции, а чтобы это сделать, надо повлиять на политиков с помощью общества. Поэтому людей всеми силами запугивают. Пугали ядерным оружием, но Запад ответил - есть и у нас, сейчас появилась новая тема - голод".

Он сказал, что пытаются убедить в том, что если Украина не сдастся, то в мире начнется голод, Европу пугают толпами африканцев, которые хлынут через Средиземное море.

"На сегодняшний день в Украине застряли 20 млн. т старого урожая, потенциально может быть около 30 млн. т нового. 20 млн. тонн стоят меньше 8 млрд. долларов. Людям эта сумма кажется большой, но в мировом масштабе она ничтожно мала. Из-за 8 млрд. долларов в мире еще ничто не останавливалось и не остановится в мире. Я согласен, что некоторым группам людей будет сложнее купить зерно, поскольку цена на него в последнее время удвоилась, но это не мировая трагедия. Это проблемы сельского хозяйства Украины", – считает экономист.

"Сейчас санкции такие страшные, что ломают экономику России и Беларуси. В их отношении действует больше санкций, чем в отношении Северной Кореи, отсюда и эта боль. Пытаются найти актуальную для общества тему, чтобы заставить людей отказаться от рационального мышления", – прибавил он.



"Пик цен на зерно был в середине мая, с тех пор цены снизились почти на 20%. Это показывает, что все понемногу налаживается, несмотря на интенсивную войну. Конечно, многое будет зависеть от урожая, но надо понимать, что Украина на это не повлияет. В мире выращивают почти 800 млн. тонн зерна, вклад Украины - 20 млн. т", – сказал экономист.

"Во всем мире количество выращенного зерна может уменьшиться и по другим причинам, например, часть фермеров покупала меньше удобрений, которые сильно подорожали. Вот и появляется вероятность небольшого урожая. Цены на зерно зависят и от имеющегося продовольственного резерва. Если его достаточно, цены снижаются, если мало – растут. Фермеры опасаются, что потребителям могут быть не по карману себестоимость зерна", – сказал Юкнявичюс.

"Конечно, есть бедные страны, где жители живут на два доллара в день, если им придется покупать дорогое зерно, ситуация у них не улучшится. Сейчас самая большая проблема - цены в широком смысле", – считает Дубниковас.

Исполнительный директор хлебозавода Biržų duonа Андрюс Кургановас сказал, что мука в последнее время подорожала на 100%.

"Пекари так и живут - согласовывают цены как с покупателями, так и с торговыми центрами и поставщиками сырья. За время моей карьеры не было раньше таких лет, когда так часто надо было корректировать цены", – сказал он.

По его словам, сейчас бытует мнение, что мука на рынке сильно дорожать не будет.