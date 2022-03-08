Эксперты, следящие за ходом войны: появились признаки того, что Кремль ищет выход

По словам экспертов, Россия продолжает с помощью авиации, ракет и артиллерийских ударов сломить волю украинцев к сопротивлению, пытается укрепить свои позиции, собирает ресурсы.

"Украина спокойно готовится – с помощью засад и дронов разрушает колонны агрессора, включая "страшную" колонну, находящуюся под Киевом, обороняет основные города и уничтожает группы, которые забрались слишком далеко", – пишут эксперты.

Эксперты Locked N’ Loaded задались вопросом, нет ли признаков того, что Кремль ищет выхода из сложившейся ситуации?

"Может, эти сигналы еще не очень явные, может, идет подковерная работа. Но создается впечатление, что твердая оборона Украины, помощь всего мира и санкции заставляют Кремль думать, как выйти из этой сложной ситуации", – считают они.

Эксперты обращают внимание на то, что Кремль не един, в нем есть несколько группировок, которые не всегда действуют заодно, нередко – конкурируют друг с другом.

"Путин - пока главарь этих группировок, администратор или координатор, но если положение будет ухудшаться, эти группировки могут искать свои способы завершения конфликта", – пишут эксперты.

Locked N’ Loaded указали, что именно позволяет делать такие выводы. Во-первых, риторика России о переводе ядерного арсенала в режим особого боевого дежурства.

"Это вызвало много страстей, хотя это традиционный трюк Кремля на фоне неудач. Запад на него ответил ясно и недвусмысленно. Но только ли Запад является адресатом? Может, это весть и для Украины: "Смотрите, вы, может, и бьете нас, но не думайте, что вернете Крым и Донбасс. Братва не поймет и не простит. Так низко пасть лицом в грязь я не готов. Могу и распсиховаться. А ведь "демилитаризация" и "денацификация" - такие философские термины, вы меня не так поняли".

Второй момент, по словам экспертов Locked N’ Loaded, это сообщение Кремля о том, что Россия не намерена объявлять мобилизацию.

"Если Кремль начал размахивать ядерным оружием и возникла теоретическая возможность войны с Западом (и ядерная ее составляющая), то сейчас эта возможность снизилась. Кремль подавился Украиной, о какой войне с НАТО он может думать? Тем более, если нет мобилизации. Один обмен ядерными ударами ни к чему не приведет, Кремль это понимает. Поэтому такое заявление - еще один аргумент в пользу того, что единственная цел Кремля - Украина", – замечают эксперты.

Третий момент, в числе условий Путина появились требования признать аннексированный Крым и ДНР и ЛНР, они отметили, что Владимир Путин заметил, что "демилитаризацию" они как бы осуществили.

Эксперты подчеркивают и то, что даже , свергнув Владимира Зеленского, россияне не увидят лояльную Украину, независимо от того, кого Путин назначит "президентом".

"Членство в НАТО сейчас для Украины недостижимо" (разве что Путин предпримет какие-то идиотские действия и НАТО не останется ничего другого, как вмешаться). Это Кремлю прекрасно понимает, поэтому эти требования и нужны для того, чтобы было куда отступать", – заметили эксперты.

Поэтому, по мнению экспертов Locked N’ Loaded, единственный реальный объект переговоров - сохранить то, что Россия захватила до 24 февраля.

"Есть ли основания для такого нашего гадания на кофейной гуще и если да, то обсудит ли Украина такую возможность, будет зависеть от положения на фронте. Если Кремль еще в течение одной-двух недель не достигнет своих оперативных целей (что уже говорить о стратегических), то Путин будет вынужден искать выход", – отмечают они.