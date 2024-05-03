Эксперты считают, что информации о предстоящем референдуме недостаточно

"Это способ решения вопроса, касающегося наших граждан. Но вовлечение политиков и партий незначительное", – считает она.

Депутат, консерватор Даля Асанавичюте сказала LNK, что в парламенте договорились - референдум должен состояться.

"Для этого надо работать, надо говорить, говорить эмоционально. А этого пока не видно", – считает Гайдис.

Референдум обойдется государству в миллионы, однако не видно усилий для того, чтобы он состоялся и народ сказал свое "за" или "против".

"Шансы на то, что референдум состоится, не очень велики", – сказал LNK социолог, глава центра Vilmorus Владас Гайдис .

О референдуме сообщают редкие рекламы. Во время референдума будет решаться вопрос, смогут ли жители Литвы , которые получили гражданство дружественной Литве страны, сохранить литовское гражданство. Чтобы референдум состоялся, проголосовать должны больше половины жителей страны.

"Осталась неделя на то, чтобы объяснить людям то, что не удалось объяснить с ноября. Удастся ли? Думаю, нет", – считает эксперт по коммуникации Берта Чайкаускайте.

"Сейчас на участие в референдуме зарегистрировались 55 000 уехавших из Литвы ее граждан", – сказала LNK председатель Общины литовцев мира Даля Хенке. Это значит, что в референдуме примет участие только каждый 6 живущий за границей литовец.

Однако выясняется, что референдум не особенно волнует даже тех, для кого этот вопрос должен быть наиболее актуальным.

Пыталась проучаствовать правящая Партия свободы , она разместила в социальной сети агитацию с горящим младенцем, мать которого больше внимания уделяет референдуму, чем своему ребенку.

Асанавичюте сказала LNK, что оценивает коммуникацию по вопросу референдума положительно.

А социолог Гайдис сказал, что референдум проводят не ради результата, а ради "галочки" - работа сделана .

Он напомнил, как обстояли дела с референдумом о вступлении в Евросоюз. Тогда для того, чтобы люди пришли голосовать, потребовались странные на сегодняшний взгляд меры.

"Референдум проводили два дня, в субботу пришло мало людей, казалось, референдум провалился. Тогда в воскресенье подключились торговые сети и предлагали пиво, шоколад и стиральный порошок за участие в референдуме", – напомнил Гайдис.

Да и вопрос тогда был сформулирован яснее, чем сейчас.