Эксперты считают, что информации о предстоящем референдуме недостаточно

О референдуме сообщают редкие рекламы. Во время референдума будет решаться вопрос, смогут ли жители Литвы, которые получили гражданство дружественной Литве страны, сохранить литовское гражданство. Чтобы референдум состоялся, проголосовать должны больше половины жителей страны.
"Шансы на то, что референдум состоится, не очень велики", – сказал LNK социолог, глава центра Vilmorus Владас Гайдис.
Референдум обойдется государству в миллионы, однако не видно усилий для того, чтобы он состоялся и народ сказал свое "за" или "против".
"Для этого надо работать, надо говорить, говорить эмоционально. А этого пока не видно", – считает Гайдис.
Депутат, консерватор Даля Асанавичюте сказала LNK, что в парламенте договорились - референдум должен состояться.
"Это способ решения вопроса, касающегося наших граждан. Но вовлечение политиков и партий незначительное", – считает она.
Пыталась проучаствовать правящая Партия свободы, она разместила в социальной сети агитацию с горящим младенцем, мать которого больше внимания уделяет референдуму, чем своему ребенку.
Правда, потом самим представителям Партии свободы пришлось "тушить огонь" – агитацию пришлось убрать.
Однако выясняется, что референдум не особенно волнует даже тех, для кого этот вопрос должен быть наиболее актуальным.
"Сейчас на участие в референдуме зарегистрировались 55 000 уехавших из Литвы ее граждан", – сказала LNK председатель Общины литовцев мира Даля Хенке. Это значит, что в референдуме примет участие только каждый 6 живущий за границей литовец.
"Осталась неделя на то, чтобы объяснить людям то, что не удалось объяснить с ноября. Удастся ли? Думаю, нет", – считает эксперт по коммуникации Берта Чайкаускайте.
Асанавичюте сказала LNK, что оценивает коммуникацию по вопросу референдума положительно.
А социолог Гайдис сказал, что референдум проводят не ради результата, а ради "галочки" - работа сделана .
Он напомнил, как обстояли дела с референдумом о вступлении в Евросоюз. Тогда для того, чтобы люди пришли голосовать, потребовались странные на сегодняшний взгляд меры.
"Референдум проводили два дня, в субботу пришло мало людей, казалось, референдум провалился. Тогда в воскресенье подключились торговые сети и предлагали пиво, шоколад и стиральный порошок за участие в референдуме", – напомнил Гайдис.
Да и вопрос тогда был сформулирован яснее, чем сейчас.
"На самом деле немногие люди грамотны в политическом и юридическом плане. Но даже для грамотных информация непонятна, в плане формулировки. Не хватает простого человеческого объяснения", – сказала Чайкаускайте.
Избирателей будут спрашивать, согласны ли они с изменением 12 ст. Конституции, которая будет звучать так: литовское гражданство приобретается от рождения и на других основах Конституционного порядка. Конституция также устанавливает основания и порядок лишения гражданства.
Вильнюсцы, с которыми говорили журналисты LNK, сказали, что эта формулировка непонятна. Иными словами, жителей спрашивают, согласны ли они с самим изменением Конституции, но самого закона об изменении нет. Его будет принимать парламент путем голосования.
"Велика вероятность того, что люди придут на голосование, посмотрят и будут голосовать спонтанно или вообще не будут", – считает Чайкаускайте.
Депутат Асанавичюте сказала, что многие надеются на формулировку "одобряете ли вы сохранение гражданства, двойное гражданство".
"Но такой формулировки юридически не может быть, поскольку мы должны изменить 12 ст. Конституции. Естественно, что каждую понять нельзя", - сказала она.
"Даже если на выборы придет больше половины избирателей, половина из них должна проголосовать "за", а это почти 1,2 млн.
Такой референдум уже проводили, но в прошлый раз не хватило голосов для изменения Конституции.