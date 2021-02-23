Эксперты решили предложить правительству продлить карантин в Литве

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что эксперты определились и предлагают отказаться от масок на улице.

"Вчера обсуждалось одно постановление правительства. Это связано с ношением масок. Мы оценили новые научные данные, рекомендации, эпидемиологическую ситуацию в стране, поэтому считаем, что можно пересмотреть вопрос масок. Мы предлагаем оставить в силе формулировку - на открытом пространстве маски нужны, если ближе чем в 2 м есть люди", – сказал он.

Также предлагают отказаться в помещениях от многоразовых масок, щитков, т.е. носить придется только медицинские маски или респираторы.

"Мы также предлагаем отказаться от всех других заменителей масок - шарфов, платков, щитков. Только медицинские маски или респираторы", – сказал он.

По словам Статкунаса, исследования показали, что все заменители медицинских масок недостаточно эффективны.

"Мы рекомендуем во всех ситуациях носить именно медицинские маски. Платки и многоразовые маски могут использоваться как эстетическое средство – человек должен надеть медицинскую маску и потом сверху - многоразовую", – заметил профессор.

По его словам, это будет не рекомендация, а требование.

"Мы считаем, что это должно быть требованием, а не рекомендацией. Так считает совет экспертов", – сказал Станкунас.

Он отметил, что такое требование должно вступить в силу в ближайшее время.

Респираторы будут обязательны при длительном оказании услуги, но пока этот вопрос еще обсуждается.

Директор Молетской больницы Вайдотас Григас заявил, что эксперты предложат правительству продлить карантин.

"Совет единогласно одобрил продление карантина. Количество новых случаев не сокращается, даже есть некоторый рост. Это не третья волна, но все же вызывает беспокойство. Количество госпитализируемых пациентов не сократилось настолько, насколько этого хотели", – сказал Григас.

"Решение примет правительство", – заметил он.

По его словам, карантин предлагают продлить не на неделю, а на более длительный срок, но этот вопрос решат политики.

На вопрос об условиях продления карантина, Григас ответил, что это не обязательно ужесточение условий.

"Мы в целом говорим о понятии карантина. Но при этом каждую неделю эксперты будут обсуждать возможные послабления. Естественно, что продление карантина не означает ужесточения правил. Ведь если мы все ослабим, представьте, что будет – если все ослабить одновременно", – сказал Григас.

Все решения правительство примет на заседании в среду.