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Правительственные эксперты предлагают начать прививать от коронавируса жителей 70-ти лет и старше, а также больных аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
Эксперты предлагают начать вакцинацию жителей Литвы старше 70 лет
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Как сообщило правительство, в среду на заседании Независимого совещательного совета экспертов был уточнен список дальнейших приоритетов вакцинации, а также рекомендации по процессу вакцинации.

Совещательный совет также рекомендует начать вакцинацию лиц, страдающих от онкологических и аутоиммунных заболеваний, которые получают химиотерапию, иммуномодулирующее и иммуноподавляющее лечение, радиотерапию, а также лицам с врожденным и приобретенным иммунодефицитом.

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Эксперты также предлагают в ближайшее время добиться объема ежедневных вакцинаций хотя бы в размере 7 тыс. прививок.

Центру регистра рекомендовано срочно упростить регистрацию вакцинации и анализов, создать систему для регистрации вакцинированных.

Спустя две недели после второй дозы вакцинации экспертный совет предлагает провести аудит вакцинации учреждений здравоохранения и опеки.

По данным Департамента статистики, в Литве первую дозу вакцины от COVID-19 уже получил 31,5 тыс. лиц, входящих в приоритетные группы: медики, пациенты групп высокого риска, работники и пациенты учреждений опеки, домов престарелых, волонтеры.

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