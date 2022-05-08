Эксперты предлагают демонтировать основные элементы советского мемориала в Клайпеде

Такие рекомендации были даны администрации самоуправления группой из семи экспертов: историков, музееведов, юристов и других, - которые обсудили этот вопрос на нескольких встречах.

"После выполнения необходимого действия, исключения мемориала из реестра охраняемых памятников, мы рекомендовали демонтировать бронзовую скульптурную группу трех воинов, демонтировать памятник, состоящий из бетонных щитов и меча, демонтировать бронзовые плиты и звезду из красного камня, демонтировать устройство вечного огня", - сказал BNS председатель этой рабочей группы, начальник отдела самоуправления по вопросам наследия Виталиюс Юшка.

По его словам, после сноса элементов предлагается объявить архитектурный конкурс, как обустроить место, где захоронено почти 700 военнослужащих. Сами останки переносить не планируется.

По словам Юшки, захоронение внесено в реестр культурных ценностей, поэтому сначала необходимо произвести все необходимые процедуры, на что может уйти около двух месяцев.

Рабочая группа подчеркнула, что останки солдат, независимо от их национальности, неприкосновенны. Надписи, идентифицирующие имена и фамилии солдат, должны остаться, иное возможно, только если мемориал в дальнейшем будет переоборудоваться и будут изготовлены новые таблички с идентифицирующими надписями.

"Еще одно положение, адресованное руководству города - после отмены некоторых советско-милитаристских символов мы должны придать мемориалу новое качество, предлагаем объявить архитектурный конкурс на обустройство этого места", - сказал Юшка.

Эксперты предложили включить мемориал в структуру старого городского кладбища. Старое кладбище находится совсем рядом, ему около двухсот лет.

По словам председателя рабочей группы, есть жители Клайпеды, для которых этот мемориал является своего рода сакральным местом, поэтому цель состоит в том, чтобы это место было цивилизованно обустроено и не разделяло общество.

На месте мемориала останется нетронутая каменная опорная стена и плиты настила.

"Мемориал остается, после удаления так называемого меча и скульптурной группы мы понимаем, что в каком-то смысле целостность мемориала будет изменена. Мы настоятельно предлагаем перепроектировать по европейским стандартам, отдавая дань уважения солдатам. (...) Это произведение брежневской эпохи, которое имеет мало общего с уважением к солдатам. Мы хотели бы вернуться к основной идее, что мемориал должен обозначать захоронение этих солдат, а не служить коммунистическо-советской идеологии", - сказал Юшка.

В этом месте, на улице Дауканто, захоронены военнослужащие Советского Союза, погибшие в боях с армией нацистской Германии за Клайпеду в январе 1945 года. В 1975 году в это захоронение были перенесены останки солдат из Клайпедского района и с бывшей Площади Победы в городе Клайпеда.

Комплекс состоит из памятника в виде вертикальных белых бетонных щитов с опущенным между ними мечом, его рукоять украшена гирляндой из дубовых листьев, а также еще одного памятника - четырехугольного постамента из красного полированного гранита и бронзовой скульптурной группы трех воинов. Здесь также оборудовано 47 мемориальных табличек из серого гранита с 694 фамилиями погибших военных.

И монумент, и останки захороненных здесь военнослужащих, система дорожек и другие элементы поверхности находятся под охраной.