Эксперты в понедельник обсудили возобновление культурных мероприятий, вопрос вакцинации с помощью вакцины AstraZeneca, возвращения выпускных классов за парты, но, по словам Якилайтене, никаких решений не приняли.
"Вчера совет экспертов провел заседание, рассмотрел заявки культурных учреждений на возобновление деятельности и заявку на возвращение учеников в школы - никакие решения приняты не были", – сказала Якилайтене.
В соответствии с принятым планом, дети вернутся в школы, когда уровень заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней составит не более 150 человек, а количество положительных тестов - не больше 4%. При таких же показателях смогут работать музеи, галереи, другие экспозиции, библиотеки.
По последним данным Департамента статистики, уровень заболеваемости в Литве составляет 250 случаев на 100 000 жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы объяснил, почему не стоит ждать послаблений (10)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис пояснил, почему...
Премьер-министр Литвы: пока нет массового тестирования, у привитых не может быть привилегий (21)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 2 марта...
Призывник отказался от службы в Литовской армии: лучше пойду работать в лес (118)
Призывник не выполнил указания и не явился в военкомат....
"Народ для Лукашенко – это что-то второстепенное": 18-летний студент из Могилева рассказал о вынужденном переезде в Литву (190)
После президентских выборов в Беларуси , массовой...
Эксперты пока не рекомендуют менять карантинный режим в Литве (3)
Совет экспертов, консультирующий правительство Литвы ,...