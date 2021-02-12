Эксперты: по количеству употребляемого алкоголя Литва становится похожа на страны Восточной Европы

По словам президента Литовской гильдии пивоваров Саулюса Галадаускаса, в Литве количество потребляемых крепких напитков и пива сравнялась - соответственно 42,7% и 42,5% в 2020 году.

"Это ненормальная тенденция. Это плохая тенденция, она указывает на плохую культуру. Если иметь в виду, что все усилия направлены на снижение злоупотребления алкоголем, то тот факт, что в Литве выбирают крепкие напитки, показывает, что эти напитки доступнее", – сказал он, заметив, что тут по культуре Литва бесконечно отстает от Западной Европы и равняется на Россию.

"Только в России и Беларуси крепкие алкогольные напитки составляют такой высокий процент", – сказал он.

Галадаускас отметил, что популярностью пользуются самые дешевые крепкие напитки.

"Очень жаль, но когда мы говорим о крепком алкоголе, то наибольшей популярностью пользуется дешевая водка, не виски или коньяк: дешевое пиво и дешевая водка. Только незначительная часть общества покупает дорогой крепкий алкоголь", – сказал он.

Он сказал, что для изменения ситуации надо пересмотреть политику акцизов.

"Надо меньше дискриминировать слабый алкоголь (...), в том числе и пиво. Ведь это более культурная альтернатива. Хотелось бы, чтобы в общем доминировал слабый алкоголь. Сейчас акцизы такие, что крепкий алкоголь занимает привилегированную позицию", – заметил Галадаускас.

Финансовый аналитик Марюс Дубникас подчеркнул, что сейчас по потреблению крепкого алкоголя Литва равняется на восточных соседей.

"По количеству крепкого алкоголя мы равняемся на восточных соседей. В последние 4 года эта тенденция закрепилась", – сказал он.

"В марте 2020 года на 10% увеличили акциз на крепкий алкоголь. Несмотря на это, продажи увеличились на 3% – как и продажи пива", – прибавил он.

"Надо смотреть на акцизы, именно они меняют поведение людей, особенно в проблемной сфере", – сказал он.

По его словам, увеличенный 4 года назад "крестьянами" акциз на крепкий алкоголь почти на 100% не дал особого результата.

"Но вспомните, что за один год больше чем на 100% увеличили акциз на пиво и вино. Акцизы должны повышаться постепенно, нужны планы повышения с интервалом в 3-5 лет. (...) Не надо "бить" и по крепкому алкоголю. Надо каждый год смотреть, где нужны коррекции", – сказал он.

Дубниковас считает, что по мере того, как вино набирает популярность, должны расти акцизы и на него.

"Популярность вина выросла значительно. (...) Тут государство могло бы получить больше налогов", – сказал он.