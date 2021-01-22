Эксперты: перепись населения в Литве может дать неверные данные

Департамент статистики Литвы сообщает, что перепись населения и недвижимости будет проводиться с помощью данных государственных регистров и информационных систем, однако департамент также собирает данные о национальности, родном языке и вероисповедании жителей. В ходе этого исследования жителей просят подключиться к сайту департамента и до середины февраля заполнить данные о национальности, родном языке и вероисповедании. Позже еще около 40 000 человек опросят интервьюеры.

"В ходе всеобщей переписи населения государство собирает данные, которые помогут создать более эффективную политику, направленную на потребности граждан. Представители департамента говорят, что интервьюеры будут импровизировать и на месте переводить вопросы, возникает сомнение в том, что все на равных правах могут участвовать в такой переписи. Кроме того, насколько надежны полученные таким образом данные?" – сказала исследователь неправительственной организации Diversity Development Group Аквиле Крищюнайте.

Она сказала, что сомнения вызывает не только язык проведения исследования, но и сами вопросы, не отражающие разнообразие национальностей.

"Удивляет, что респонденты не могут назвать две-три национальности. Это ограничивает людей, не отражает их многонациональность, семейную ситуацию, когда родители, дедушки и бабушки - люди разных национальностей, поэтому человек не считает себя представителем какой-то одной национальности", – сказала Крищюнайте.

22 января Коалиция организаций мониторинга прав человека вместе со Службой беженцев, Национальным центром социальных инноваций, Красным крестом и другими партнерами обратилась в Департамент статистики с просьбой перевести анкету на самые распространенные в Литве по статистике иностранные языки (русский, английский, польский, арабский), и обеспечить последовательный перевод и подготовку интервьюеров для общения с респондентами на этих языках на втором этапе исследования.

В переписи населения могут участвовать все постоянные жители Литвы, проживавшие здесь в последние 12 месяцев или приехавшие сюда в последние 12 месяцев с намерением прожить здесь не менее года, включая граждан других стран, у которых есть вид на жительство в Литве.

В сообщении Diversity Development Group подчеркивается, что в Литве постоянно растет количество приезжих жителей.

По данным на 1 января 2020 г. в Литве проживали 82 754 иностранца, это около 3% жителей страны. В пролом году впервые также зафиксировали рост числа жителей с момента обретения независимости. По большей части этот рост был обусловлен иммиграцией.