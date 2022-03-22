Эксперты оценили способы обуздания цен: перетерпеть в это время было бы сложно

"В ближайшие несколько лет инфляция и в Литве и в других странах ЕС и еврозоны составит не 2%, а больше 3 или 4%", – сказал в передаче "Тема на Delfi" экономист Александр Изгородин.

Он напомнил, что рост цен на энергоресурсы трансформируется в подорожание товаров и услуг. Он сказал, что склоняется к более радикальным мерам, нежели предложенные властями.

"Если мы на самом деле хотим остановить инфляцию, чтобы она достигла пика не в июле, а в апреле-мае, то нужны более радикальные меры, государство должно на несколько месяцев физически заморозить цены на энергоресурсы, чтобы бизнес и потребители могли хотя бы несколько месяцев меньше отдавать на энергетические ресурсы", – сказал эксперт.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что с трудом себе представляет реализацию этого проекта.

"Господин Изгородин говорил о замораживании цен. Я не знаю, как это выглядит, ведь если цены на электричество, газ или нефть огромные, это значит, что ущерб должно компенсировать государство, трудно что-то сказать, но пока это такой туман, все говорят о мерах против инфляции, но что это значит?", – вопрошает он.

Романовскис напомнил, что бизнес уже критиковал нулевой НДС на отопление как политическое решение.

"Если государство хочет решать проблемы части людей, части общества, чтобы им не пришлось платить больше, то это социальные меры, надо ориентироваться на конкретных людей, которые уязвимы в социальном плане", – сказал он.

Вице-президент Альянса потребителей Кястутис Куприс отметил, что результат легко принимаемых мер необязательно коснется тех, кто больше всего в них нуждается.

"Да, можно взять и установить какой-то НДС, но ведь важно, чтобы это помогло тем людям, у которых небольшие доходы, которым тяжело оплачивать услуги из-за высоких цен на энергоресурсы, в таких случаях следует применять целевые меры", – сказал эксперт.

Он также заметил, что если снизят НДС на тот или иной ресурс, то люди не будут его экономить.

"А ведь экономия энергоресурсов - наша цель. Мы уже сейчас должны это делать, чтобы отвязаться ото всяких труб", – считает Купшис.

Он считает, что надо не снижать НДС на электричество или отопление, а поощрять применение средств экономии ресурсов, например, упразднить НДС на теплонасосы, солнечные батареи и др., а может и на работы по их установке.

Романовскис напомнил решение Польши снизить НДС на горючее, что дало лишь кратковременный эффект.

"Они снизили НДС на горючее, началась война, и цены подскочили так, что снижение НДС этого эффекта не дает. Все-таки эти меры больше политические, нежели настоящие, которые дают эффект", – сказал он.

Изгородин считает, что не стоит в Литве повышать акцизы на горючее, поскольку они и сейчас уже выше минимальных в ЕС.

Ин считает, что меры против инфляции надо ориентировать не только на жителей, но и на бизнес, который также несет большие убытки.

"Я не думаю, что это (снижение НДС на отопление для жителей) даст большой эффект, ведь компании будут по-прежнему повышать цены, включая расходы на энергоресурсы в стоимость товаров и услуг. Так если цель - снижение общей инфляции и помощь жителям, я думаю, надо начинать не с жителей, а с бизнеса", – сказал Изгородин.

Купшис на это ответил, что если бы компании инвестировали в свое производство электроэнергии, то шоковый эффект роста цен для них был бы ниже.

О тон, когда стоило принимать меры против инфляции, Изрогодин сказал: "Я согласен с тем, что их можно было начать вводит немного раньше, ведь сейчас немалая часть членов еврозоны и ЕС принимают их, чтобы обуздать инфляцию".

Однако он заметил, что Данные Департамента статистики пока не показывают, что нынешняя ситуация с энергоресурсами нанесла значительный ущерб литовским пользователям.

"Пока. Конечно, в марте-апреле ситуация может измениться, но пока у нас нет этих данных. Скажем, в феврале мнение жителей Литвы о своих финансах даже улучшилось (...)", – сказал Изгородин.

На вопрос, может можно просто переждать инфляцию, он ответил: "Мой прогноз такой, что инфляция в Литве замедлится и достигнет пика в июле, поскольку мы видим высокие цены на энергоресурсы, которые приводят к росту цен на товары и услуги. Весной, я не исключаю, возможного роста цен на продукты, из-за влияния войны России в Украине на цены на рынке продовольствия. Поэтому терпеть в настоящее время было бы достаточно сложно, ведь эта 14% инфляция исторически высокая".

По его словам, темпы роста инфляции должны замедлится во второй половине года.

Купшис считает, что сейчас экономия энергоресурсов - важный момент. Он призвал жителей иже сейчас думать о модернизации жилья и рекомендовал не спешить с покупками товаров по высоким ценам.

"Стараться не поддаваться панике. И правильно – искать более дешевые варианты, что-то сделать своими руками, если это возможно. (...) Мы научимся и переживем это время немного затянув пояса – ничего страшного. Уже всякое бывало. Мы умели жить тогда – сумеем и сейчас", – сказал Купшис.