Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера

По данным ЕК, до 72 жители Литвы должны работать с 2040 года. Эксперты отметили, что это не рекомендация и не предложение для Литвы, а всего лишь тема для дискуссии.

По данным Соцмина, такой вариант в Литве может рассматриваться только как крайняя мера, но пока его не предлагают.

Данные Службы занятости и "Содры" показывают, что людям старшего возраста сложно закрепиться на рынке труда. Сейчас в Литве работают всего 11% пенсионеров, а в группе старше 72 лет работают 2500 человек. В основном – квалифицированные работники. Чаще это мужчины, а не женщины. Они работают в сфере образования и здравоохранения.

По данным "Содры", будет ли человек работать в старшем возрасте, зависит от его квалификации и здоровья.

В Службе занятости в сентябре было 84 500 безработных старше 50 лет (это 40% от общего числа безработных).

Директор Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский сказал, что повышение пенсионного возраста - последняя мера для сохранения нынешней пропорции между работающим населением и пенсионерами (на 3 работающих 1 пенсионер).

"Есть разные решения, для того чтобы избежать такой ситуации, это зарплаты, налоги, инвестиционная политика, а возможно и пассивное решение: ничего не делаем, только повышаем пенсионный возраст и так якобы защитим себя. Такое решение есть, но это последний способ, если больше ничего не сделали, и все летит в тартарары, то есть радикальное решение для защиты социальной системы, но оно непривлекательное в социальном плане, не подходит к условиям Литвы и т.д.", – сказал Гружевский.

Доцент Вильнюсского университета Екатерина Новицке сказала, что, если прогнозы ЕК сбудутся, то в Литве придется повысить пенсионный возраст, но пока прогноз не такой мрачный. "Мы видим, что миграционный поток стабилизировался, экономика Литвы быстро нагоняет средний показатель по ЕС, возможно, такой эмиграции как прежде, уже не будет и демографические тенденции улучшатся. Не все прежние прогнозы ЕК подтвердились", – сказала она.

Она заметила, что до 2026 г. в Литве итак повышают пенсионный возраст до 65 лет. До этого времени никто не будет говорить о повышении пенсионного возраста. "В последние 20 лет количество работающих людей в Литве стабильно – около 1,4 млн., количество получателей пенсий также стабильное - около 610 000 пенсионеров по старости и 170 000 получателей других пенсий", – заметила Навицке.

"Нашим политикам было бы сложно осуществить это и повысить пенсионный возраст. Пенсионеры составляют большую группу избирателей, это было бы непривлекательное решение в политическом плане", – прибавила она.

Соцмин указал, что повышение пенсионного возраста может быть лишь крайней мерой, которую пока предлагать не собираются. Специалисты Соцмина напоминают, что этот вопрос решают иными способами, например, с помощью частных пенсионных фондов, перевода выплаты общей части пенсии из "Содры" в госбюджет, кроме того, ввели пенсию одинокого человека.

Представитель "Содры" Кристина Зитиките сказала, что людям старшего возраста удержатся на рынке труда сложнее из-за плохого состояния здоровья. Проблемы у людей появляются еще до достижения пенсионного возраста. Зитиките заметила, что важно не только повышать продолжительность жизни, но и продолжительность здоровой жизни.

Навицке напомнила, что на рынке труда в Литве по-прежнему актуальна проблема дискриминации по возрастному признаку.

"Если мы хотим, чтобы люди старшего возраста оставались активными, надо инвестировать в учебу на протяжении всей жизни и осваивание технологий, а показатели Литвы в этом плане неважные", – заметила собеседница.

"Важна и возможность переквалификации", - дополнила Служба занятости.

По данным службы, люди старше 50 лет часто идут учиться на кладовщиков, медсестер, социальных работников.

По данным "Содры", работников старшего возраста больше всего в государственном секторе. В бюджетных ведомствах работают 32% людей 55–64 лет, в других сферах – 20%.

Средняя зарплата работающих пенсионеров составляет 1080 евро "на бумаге", или 720 евро "на руки". Средняя их пенсия в августе была 486 евро.

Средняя пенсия женщин в Литве – 390 евро, это на 70 евро меньше, чем мужчин (460 евро).