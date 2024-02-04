Эксперты объяснили, почему зимой запотевают окна, и назвали самые эффективные средства, чтобы это предотвратить

Доцент кафедры энергетики зданий Вильнюсского технического университета Vilnius Tech Кястутис Валанчюс поясняет, что конденсат на поверхностях возникает из-за разницы температур и влажности. "Воздух в помещении всегда влажный – нормальная/комфортная относительная влажность воздуха в помещении составляет 40-60 проц. Конденсат возникает при контакте холодной поверхности с влажным воздухом. Таким образом, на поверхностях в помещении может образоваться конденсат: при 50 проц. влажности воздуха, а поверхность +90 С, и при 60 проц. влажности - поверхность +12 С и т.д.

Наиболее опасными местами в здании для образования конденсата являются оконные стекла, поскольку подача тепла по сравнению, например, со стенами, до 8-10 раз выше, поэтому температура внутренней поверхности остекления значительно ниже и зачастую попадает в пределы создания конденсата", - говорит ученый. Собеседник продолжает, что именно по этим причинам под окнами обычно устанавливают отопительные приборы (радиаторы/конвекторы), создавая таким образом "тепловую завесу". Проблемы, по его словам, обычно возникают при наличии витрин и теплого пола, который не способен "разогнать" влагу. "В любом случае важным фактором является вентиляция помещений, а заодно и движение воздуха к холодным поверхностям, которые таким образом обдуваются и нагреваются и таким образом снижается угроза образования конденсата на поверхностях", - отмечает К. Валанчюс.