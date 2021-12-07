Эксперты обсудили заболеваемость среди детей: профессор указал, какой вакциной прививают

После встречи советник президента Ирена Сегаловичене сказала, что на встрече обсуждалась эффективная модель вакцинации детей.

"Мы видим, что в нашем обществе вопрос вакцинации детей ичень актуален. (…) Надо кое-что сделать для усовершенствования системы вакцинации", – сказала советник.

По ее словам, дети болеют коронавирусом и попадают в реанимацию.

"При отсутствии официальной, качественной, доступной информации ее порой заменяет дезинформация, а это может иметь отрицательные последствия для общества. Это основная весть", – сказала Сегаловичене, заметив, что президент выступает за совершенствование системы вакцинации детей.

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что, по мнению экспертов, ситуация остается напряженной, но она лучше, чем месяц назад.

"Пик этой волны был достигнут 3 ноября, если мы говорим о заполненности больниц пациентами. В тот день в больницах было 1984 человек. Сейчас их около 1300", – сказал профессор.

"Этой осенью среди заболевших было немало детей. В прошлом году в это же время больных детей было всего 6-7% от общего количества заболевших, а в этом году - выше 30%, (…) после каникул это количество немного снизилось - до 1/4 всех заболевших", – заметил Станкунас.

Он опроверг миф о том, что дети болеют коронавирусом только бессимптомно.

"Да, исследования показывают, что дети болеют значительно легче, чем люди старшего возраста. (…) С начала пандемии в марте 2020 г. до конца октября 2021 г. в больнице лежали 39 000 человек, 1222 из них - дети (это 3%)", – сказал Станкунас.

По его словам, за последние два месяца в больницы с коронавирусом попали 405 детей.

Из 6200 человек, которые лежали в реанимации, 177 - дети (те же 3%). Осенью этого года в реанимации с коронавирусом лежали 52 ребенка. Больше 50% детей, которые попали в реанимацию, были из возрастной группы 0-6 лет. В других группах - по 10–18%.

Педиатр Вайдотас Гурскис на пресс-конференции сказал, что важно правильно информировать о вакцинации детей. Он напомнил о статистике и сказа, что в других странах дети серьезно болеют коронавирусом.

Он порадовался, что пока в Литве от коронавируса дети не умирали. Однако в мире в целом такие случаи были.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это опасная для здоровья и жизни детей болезнь", – сказал Гурскис, заметив, что детей надо прививать, чтобы они не попадали в больницы.

Глава Педиатрической клиники Каунасской больницы профессор Римантас Кевалас подчеркнул, что надо доверять науке и рекомендациям.

Профессор подчеркнул, что вакцина и чистая вода - это основное, что спасает жизни детей. Он напомнил, что ученые уже заявили о том, что коронавирус нельзя считать неопасной для детей болезнью.

"Вы видели данные, это становится и проблемой детей. Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков, тяжелые миокардиты - даже после бессимптомной формы болезни, я уже не говорю о том, что большее всего ударило по детям - удаленное обучение. Напомню, Литва была одной из немногих стран, где дети учились удаленно 40 недель", – сказал Кевалас.

Он напомнил, что в Америке и Скандинавских странах для вакцинации 12-18-летних было решено использовать вакцину Pfizer.

"Это потому, что такое побочное действие, как миокардит, появляется реже, чем в случае вакцинации Moderna. По этой причине и Литовская ассоциация педагогов изменила свое решение", – сказал Кевалас.

Он упомянул, что риск развития миокардита у 12-18-летних после бессимптомной формы коронавируса в 30 раз выше, чем после вакцинации. "Чтобы избежать его, надо помнить об этом", – заметил педиатр.

Delfi напоминают, что в Литве от коронавируса можно прививать детей с 12 лет. Однако Минздрав сообщал, что Европейское лекарственное агентство рекомендовало вакцинировать детей 5–11 лет, поэтому в декабре можно будет прививать и детей из этой возрастной группы. Специально для детей этого возраста разработана вакцина Comirnaty меньшей дозировки (производитель BioNTech и Pfizer), она должна прийти в Литву во второй половине декабря.