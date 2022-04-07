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Военные эксперты центра Locked N’ Loaded предлагают не переоценивать военные силы России в Восточной Украине. Они говорят, что в начале войны россияне посылали своих лучших военных, а сейчас якобы посылают второсортные силы. По словам экспертов, возможно, что во избежание паузы на Донбассе Россия бросить в нападение не понюхавших пороха военных.
Эксперты – о возможностях российской армии: перестаньте фантазировать
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Locked N’ Loaded оценили силы России и утверждают, что те, кто раздувают щеки и говорят, что вот-вот после игры начинается перегруппировка, соберутся и как дадут, должны понять - с 24 февраля Россия бросила в бой все лучшее, что у нее было.

"На тактическом уровне воюют плохо – дохнут и горят. То, что сейчас орки собирают, - это второ-, третьесортные силы или "ниже плинтуса" – необученные резервисты, курсанты военных академий, наемники. Надо понять, что артиллеристы, логисты, военные ВС, МС, космических сил не пойдут в нападение в Украине как пехота. Других волшебных, современных армий и дивизий в России нет. Их просто нет – перестаньте фантазировать", – пишут эксперты.

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По их данным, лучшие российские офицеры командовали лучшими войсками, они также "дохнут и горят" с 24 февраля, новых и лучших гениев военной тактики не появится.

"Россия понесла и несет огромные потери военной техники. Не только достают старую технику, но берут танки и пехотные машины БТР из учебных частей и отправляют на фронт. На чем будут учиться призывники - будущие танкисты и мотопехота, черт знает. Еще есть масса старой техники, которую вытаскивают на божий свет. Но вышеупомянутое говорит о многом", – отмечают эксперты.

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