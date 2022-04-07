Locked N’ Loaded оценили силы России и утверждают, что те, кто раздувают щеки и говорят, что вот-вот после игры начинается перегруппировка, соберутся и как дадут, должны понять - с 24 февраля Россия бросила в бой все лучшее, что у нее было.
"На тактическом уровне воюют плохо – дохнут и горят. То, что сейчас орки собирают, - это второ-, третьесортные силы или "ниже плинтуса" – необученные резервисты, курсанты военных академий, наемники. Надо понять, что артиллеристы, логисты, военные ВС, МС, космических сил не пойдут в нападение в Украине как пехота. Других волшебных, современных армий и дивизий в России нет. Их просто нет – перестаньте фантазировать", – пишут эксперты.
По их данным, лучшие российские офицеры командовали лучшими войсками, они также "дохнут и горят" с 24 февраля, новых и лучших гениев военной тактики не появится.
"Россия понесла и несет огромные потери военной техники. Не только достают старую технику, но берут танки и пехотные машины БТР из учебных частей и отправляют на фронт. На чем будут учиться призывники - будущие танкисты и мотопехота, черт знает. Еще есть масса старой техники, которую вытаскивают на божий свет. Но вышеупомянутое говорит о многом", – отмечают эксперты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты – о возможностях российской армии: перестаньте фантазировать
Военные эксперты центра Locked N’ Loaded предлагают не...
Война в Украине. Пентагон: отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Экономисты: ждет пик роста цен, надо готовиться затягивать пояса
По прогнозам экономистов, самый большой рост цен...
Специальный эфир Delfi: рассказывают жители разрушенной Бородянки, беженцы в Австрии и переселенцы в Днепре
Бородянка находилась на главном направлении...
Русский драмтеатр Литвы предлагают реформировать в Театр нацменьшинств – идея уже обсуждается
Предложение о реформировании Русского драмтеатра в...