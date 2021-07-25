Эксперты - о новой кампании вакцинации, инициированной Минздравом: не считайте людей глупыми

Об этом Delfi рассказали специалист по связям с общественностью, старший партнер медиаагентства Nova Ариюс Катаускас и политолог Бернарас Ивановас из Университета Витаутаса Великого (УВВ).

Катаускас: людей нельзя обобщать

По мнению А. Катаускаса, политики, которые непривитых людей оценивают одинаково, ошибаются.

"Те люди, которые думают, что все непривитые одинаковы, жестоко ошибаются. Люди разные, и не делают прививки по очень разным причинам. Худшее, что вы можете сделать в надежде убедить их, - это уравнять их.

Есть те, кто активно продвигает движение против вакцинации, саботирует вакцинацию - это одно. Второе - это люди, которые чего-то боятся, не знают и так далее. Третий - это люди, которых убедили, что необходимо подождать. Здесь можно продолжать бесконечно, целевых аудиторий много", - отметил эксперт.

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"Ко всем группам людей относятся разные аргументы", - продолжил А. Катаускас.

"После начала кампании, которая находится на грани запугивания людей, которые не вакцинированы, мы зацепили и аудиторию, с которой мы можем поговорить, может попытаться убедить их. В этом месте большая опасность - когда мы всех уравняем, всячески их назовем, и внезапно они поймут, что определенные группы общества отвергаются", - отметил специалист по коммуникациям.

После этого, по словам А. Катаускаса, эта группа людей может начать прислушиваться к противоположным аргументам - тем людям, которые сознательно и злонамеренно призывают игнорировать прививки.

"Вместо того, чтобы говорить и объяснять им изолированно, мы делаем вывод, что они дураки. Как любой человек, который не был вакцинирован по разным причинам, теперь будет себя чувствовать из-за того, что его за это называют дураком, не понимая, какие у него были причины не делать прививку? Конечно, разозлится, найдет тех, кого назвали так же. (…) Невозможно начать дискуссию, если вы называете кого-то дураком. С точки зрения коммуникации это может быть большим провалом", - подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что коммуникация работает, когда транслируется не на словах, а на деле.

"Когда вы показываете, что те, кто был вакцинирован, кто защищает себя, общество и других его членов, могут получить определенные преимущества, которыми по объективным причинам не может пользоваться кто-то, кто потенциально может заразиться или заразить других, это, безусловно, сработает. Думаю, это сработает, но это нельзя вырывать из контекста - это должно быть в общей массе всех действий", - сказал А. Катаускас.

Поэтому, отметил он, крайности в обоих направлениях пагубны.

"40 процентов вакцинированы, около 50 процентов не вакцинированы. Фактически мы делим общество на две части. Это не Киголис и сотни его подписчиков, это большинство людей, у которых есть свои личные истории, с которыми можно работать", - подчеркнул специалист по связям с общественностью.

Он сказал, что пример политиков не повлияет на все общество - каждый влиятельный человек может влиять на определенные группы людей.

"Нет людей, подходящих, приемлемых и одинаковых для всех. Каждый политик, общественный деятель, известный человек в данной аудитории - это тот, кто может что-то изменить. (...) Понятно, что есть такие случаи, как президент республики со своими рейтингами. Спрашивается, почему политик такого ранга так четко не построил общение, мол идите делать прививки", - отметил А. Катаускас.

Политика вакцинации и коммуникация были определены экспертом как инструмент политических войн.

"Наши политики превратили это в объект политики, войны. Во-вторых, не хватило мощности, чтобы посадить их за один стол. Фактически это мог сделать только президент, но президент почему-то решил этого не делать. Почему? Мистика", - добавил А. Катаускас.

Ивановас: это проблема взаимоотношений общества и власти

Политолог из Университета Витаутаса Великого Бернарас Ивановас разделял мнение, что обвинение некоторых политиков в том, что вакцинация застопорилась из-за количества людей, которые не хотят вакцинироваться, - это всего лишь попытка переложить ответственность на других.

"Это миф об этих антиваксерах в Литве, большой миф. Есть, конечно, антиваксеры, как и везде, но это довольно небольшая группа, если говорить о таких суперсильных, идейных, мобилизованных. Большинство из них по-прежнему фаталисты, люди мифологического мышления, из серии - "как Бог решил". Это повторение чисто советского наследия, и эта группа довольно инертна", - пояснил Б. Ивановас.

Однако самая большая проблема, по его словам, - это общее отношение людей к власти.

"В чем проблема? Проблема в общее отношении жителей к власти, недоверие к ней. Это очень распространено в постсоветских странах. (…) Одно дело, когда ты терпишь вора во власти, другое дело, когда уже лезут к твоему телу. Вы не доверяете правительству, вы знаете, что они "убийцы", а они еще и лезут к вашему телу. Коммуникация нарушена из-за социальной изоляции, бедности, коррупции, плохого образования, инерции и синдрома постсоветского общества", - сказал политолог.

Без искренней связи между властью и обществом, говорит Ивановас, становится трудно разрешать кризисы.

"Это перекладывание ответственности. Правительство просто не может должным образом провести информационную кампанию", - сказал он.

Однако Ивановас заявил, что не стоит так драматизировать ситуацию и статистику вакцинации.

"Ситуацию не нужно драматизировать или очень трагически оценивать - не все так плохо, они без надобности волосы рвут. В Швейцарии сейчас полностью вакцинированы 44%, а в Литве, мне кажется, 42%. Где Швейцария, а где Литва. Глядя на это, катастрофы нет, но правительство напирает, потому что есть вакцины, есть деньги на это, и у нас такая довольно неприятная ситуация", - отметил эксперт.

Bernaras Ivanovas © DELFI / Rafael Achmedov

Общественность, как пояснил Ивановас, не принимает политиков как искренних и заботливых людей, отвечающих общественным интересам, и формирование таких отношений с правительством, по его словам, обычно занимает больше года. Политолог назвал это кругом доверия.

"Не стоит драматизировать, но подумать об этом действительно важно. Самому обществу", - добавил Б. Ивановас.

У политиков разные взгляды

В публичной сфере было много комментариев по поводу различных заявлений политиков о вакцинации и непривитых людях. Депутат Европарламента Раса Юкнявичене призвала людей не общаться с теми, кто не прививается, а профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что призыв не делать прививки следует признать злонамеренным действием.

Противники вакцинации также имеют решающее слово в призыве к вакцинации от COVID-19. Вот Виктор Успасских не скрывает своего скептического отношения к вакцинам, призвал вообще не голосовать за таких политиков и даже объявил о продаже воды, защищающей от коронавируса.

Премьер-министр Ингрида Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис недавно несколько раз заявляли, что новые возможные меры по управлению пандемией могут быть применены к лицам, которые не были вакцинированы против коронавируса.

Оппозиция также разделилась по этому поводу. Некоторые утверждают, что призыв людей к вакцинации - это принцип "пряника и кнута", в то время как другие говорят, что не должно быть обязательной вакцинации и что правительству следует искать другие способы расширения охвата вакцинации.

Министерство здравоохранения запускает новую рекламную кампанию, чтобы изменить взгляды тех, кто еще не принял решение относительно вакцинации, сообщило BNS.