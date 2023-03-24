Эксперты о налоге на недвижимость: больше всех заплатят вильнюсцы, богатым порядок на руку

Жительница Ширвинтского района Светлана Синякова уже четыре года живет в собственном доме. Семья уехала из Вильнюса, чтобы жить в своем доме.

"Мы экономили каждый цент, хотели купить дом без кредита. Хорошо, что у нас была квартира, которую мы могли продать", – рассказала женщина.

Сейчас семья налог на недвижимость не платит, но через 3 года дом могут обложить налогом, поскольку планируется новая система.

Налог на недвижимость в Литве есть и сейчас, но Минфин хочет, чтобы его платило больше жителей.

Планируется считать налоги с каждого объекта в отдельности, обложить налогом и основное жилье. Цель налога – охладить рынок, ведь только в Вильнюсе за последние два года недвижимость подорожала на 50%.

"Практика показывает, что налог на недвижимость имеет определенный психологический эффект, даже если человек платит немного, думает, а нужно ли ему это имущество", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

Однако доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что новый налог не поможет снизить цены на недвижимость.

"Большая часть людей, которым принадлежит имущество, в рынке не участвует, никак на рынок не влияет, ведь они уже купили жилье", – сказал Барткус.

Новый налог должен быть всеобщим, но министр сказала, что люди, у которых жилье дешевое, платить налог не будут. Сколько придется платить, зависит от муниципалитета, будут учитывать медиану цен – среднюю цену. В Вильнюсе медиана сейчас составляет 60 100 евро, в Каунасе - 40 700 евро, в Клайпеде – 47 400 евро.

"Думаю, неправильно говорить, что половина не будет платить налог. Большую часть налога заплатят вильнюсцы и те, у кого в Вильнюсе есть недвижимость", – считает аналитик Арнольдас Антанавичюс.

Если стоимость жилья будет меньше медианы, то налог платить не придется. Жилье стоимостью 1-2 медианы, облагается налогом в 0,06%. Правда, платить надо только с суммы, превышающей стоимость медианы. Например, если квартира в Вильнюсе стоит 100 000 евро, налог будут считать с 40 000 евро, он составит 24 евро. Если у человека есть дача или гараж, придется платить еще больше. Некоммерческая недвижимость будет облагаться тарифами 0,1-1%, конкретный размер установит муниципалитет.

Директор компании Taxlink Юстинас Басаликас сказал, что если выберут самый высокий тариф, то владельцы гаражей в Вильнюсе будут платить дополнительно 100 евро в год.

По оценке Минфина, средний налог на недвижимость составит 14 евро, но Барткус отмечает, что это немало.

"Тут есть дополнительный момент, который злит, ведь повышение ЕЦБ процентной ставки вызвало подорожание кредитов", – сказал Барткус.

Владельцы дорогого жилья должны платить больше – если цена выше двух медиан, то тариф составит не 0,0%, а 0,1%.

Но Басалыкас отметил, что богатые будут платить при новом порядке меньше, чем сейчас.

"Например, если жилье стоит 600 000 евро, то сейчас платят 5000 евро, а после принятия поправок будут платить за него всего 500 евро", – заметил он.

Деньги пойдут в бюджет муниципалитетов.

Предложенные поправки к законам еще должен утвердить парламент.