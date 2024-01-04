Эксперты: не всем жителям горевшего дома возместят ущерб, а тем, кто получит деньги, придется отдать их банкам

"Сумма страховки не должна быть меньше, чем остаточная часть кредита. В таком случае, если страховая компания выплачивает страховку, деньги уходят банку. Но бывают разные случаи, иногда компания не выплачивает деньги. В таком случае выплатить деньги должен сам человек. Даже если у него не осталось имущества или это имущество непригодно для жизни. Бывает и так, что страховая компания ничего не выплачивает, жилье непригодно для жизни, а банк, узнав, что объекта больше нет или его стоимость может потребовать вернуть сразу всю сумму", – сказал Йоникайтис.