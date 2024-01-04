Эксперты: не всем жителям горевшего дома возместят ущерб, а тем, кто получит деньги, придется отдать их банкам

2 января произошла настоящая трагедия: после взрыва и пожара жилья лишились жители 30 квартир, погибли мужчина и ребенок. И пострадавшие и другие жители страны задаются вопросом, кто возместит людям нанесенный ущерб, что делать, если здание объявят непригодным для эксплуатации, как быть тем, кто брал ипотеку для покупки жилья в этом доме и лишился его.
Член Литовской ассоциации молодых адвокатов Антанас Йоникайтис пояснил, что даже если такое происходит, то никто людей не освобождает от выплаты ипотеки.
"Даже если квартира, на покупку которой был взят кредит, становится непригодной к использованию, это не освобождает человека от возвращения ипотечного кредита", – сказал юрист.
Он напомнил, что обычно банки требуют страховать заложенное имущество. В таком случае, если с имуществом что-то случится, человек получает страховку, за счет которой погашает задолженность банку. Бывает и так, что страховая компания отказывается выплачивать страховку, а банк требует вернуть весь остаток ипотеки сразу.
"Сумма страховки не должна быть меньше, чем остаточная часть кредита. В таком случае, если страховая компания выплачивает страховку, деньги уходят банку. Но бывают разные случаи, иногда компания не выплачивает деньги. В таком случае выплатить деньги должен сам человек. Даже если у него не осталось имущества или это имущество непригодно для жизни. Бывает и так, что страховая компания ничего не выплачивает, жилье непригодно для жизни, а банк, узнав, что объекта больше нет или его стоимость может потребовать вернуть сразу всю сумму", – сказал Йоникайтис.
Адвокат подчеркнул, что в подобных случаях всегда важно выяснить виновников и причину несчастья, в таком случае можно требовать возмещения ущерба с них.
Однако эксперт страховой компании Remeks Томас Ненартавичюс сказал, что в таком случае взыскать ущерб с виновника может быть непросто. Во-первых, в Литве нет закона, который обязывал бы жителей страховать многоквартирные дома.
"Поэтому в подобных случаях (...) нет денег на восстановление подобного имущества", – заметил собеседник.
По словам Ненартавичюса, взыскать ущерб сложно и в тех случаях, когда виновным признают жилтоварищество - у его председателя и членов правления нет достаточно имущества для возмещения ущерба.
По его словам, во-первых, в Литве нет порядка обязательного страхования всего многоквартирного дома, а, во-вторых, нет обязательного требования страхования гражданской ответственности жителей дома.
Он заметил, что если здание признают непригодным для эксплуатации, то застраховавшие свои квартиры жители должны получить выплату в сумме стоимости утраченного имущества - они на эти деньги смогут приобрести похожую квартиру или даже лучше, чем у них была.
"Жители обычно страхуют не только стены и потолки, но и движимое имущество находящееся в квартире. В таком случае выплачивают и страховку за утрату мебели, одежды, бытовой техники и т.д.", – пояснил эксперт.
По словам Ненартавичюса, в тех случаях, когда принимается решение о восстановлении дома, жители, застраховавшие свое имущество, не должны вкладывать свои деньги в ремонт. Эти расходы оплачивает страховая компания.
"Конечно, все зависит от страховки, но большая часть компаний, насколько мне известно, компенсирует эти расходы", – сказал собеседник.