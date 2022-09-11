Эксперты назвали страны, от которых Литве следует отвернуться: это не только Россия

По мнению Будриса, в Литве надо очертить больше сфер, в которых не должно быть связей не только с Россией, но и с Китаем и Беларусью. Это, по словам советника президента, могло бы, к примеру, коснуться сектора сельского хозяйства.

Парламент Литвы в мае принял резолюцию и объявил Россию страной, "которая поддерживает терроризм и осуществляет таковые действия".

"[Надо] очертить инструменты, которые будут действовать, когда страну объявили террористической, чтобы были понятны все последствия. Мы об-явили таковой Россию, но не последовало ни реальных, ни юридических действий. Это надо менять", – сказал Будрис.

С ним согласилась депутат Довиле Шакалене.

Депутат Раймундас Лопата считает, что если парламент признал страну террористической, бизнес не должен с ней работать. Он сказал, что парламент решает, надо ли это прописать в законе.

Лопата считает, что надо добиваться, чтобы как можно больше стран признали Россию государством, поддерживающим терроризм.

"Сейчас мы полностью отказались от российской нефти, газа, у нас есть терминал. У нас нет компаний с российским капиталом в стратегических секторах. У нас еще есть торговцы – посредники, которые продавали электричество. Но и это завершилось. Поэтому я могу сказать, что отключиться от враждебных государств возможно. Мы за 20 лет сделали очень много, могли бы сделать и больше", – сказал советник президента.

Он считает, что такое возможно только в Литве.

"Такой ситуации, как у нас, не достигли и соседние страны (разве что с Польшей можно сравниться). У нас есть уникальные моменты, решения (...)" , – отметил Будрис.

Однако Шакалене отметила, что в сфере бизнеса у нас есть "серые" зоны.

"В 2020 году в Литве было 1500 компаний, акционеры которых полностью или частично были граждане России, в них работало около 1000 человек, их оборот составлял несколько миллионов <...>. Мы понимаем, что нам не все известно: сколько на самом деле конечных получателей выгоды связаны с Россией? Мы это точно не можем установить", – сказлаа политик.

По ее словам, это важно выяснить, ведь бизнес оказывает влияние на политику.

Будрис заметил, что Россия и Китай - два государства, которые применяли в отношении Литвы методы экономического воздействия для достижения политических целей. Он назвал их враждебными для Литвы странами.

"Возникает вопрос Беларуси. Со стороны Беларуси мы слышали только угрозы. Никаких мер воздействия она не применяла", – сказал он.

Он заметил, что Литва должна делать все возможное, чтобы Россия, Китай и Беларусь не могли воздействовать на нашу экономику, чтобы не было секторов, зависящих от российского капитала.

"Сейчас есть пять таких секторов, надо думать о расширении их числа, может, например включить сельское хозяйство, другие сферы", - сказал Будрис.

На вопрос, как Литва может влиять на эти страны, Будрис сказал, что тут надо работать в месте с ЕС, США, обсуждать санкции. Также надо делать все, чтобы санкции не обходили.

"Литовские компании не только в Литве и не столько в Литве помогают российским и китайским компаниям обходить санкции в других странах. Это большая проблема", – сказал советник президента.

После того как Россия начала войны в Украине, большая часть литовских компаний самостоятельно расторгла все связи с агрессором, сказал глава Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис.

"В целом в большинстве случаев Литва экономически отключилась от России", – сказал он, заметив, что у России сейчас нет практически никаких рычагов воздействия на литовскую политику через бизнес.