Эксперты: исход войны России против Украины определит и будущее самой Европы

"Война России против Украины решит не только будущее Украины и не только будущее европейской безопасности. Это новый глобальный конфликт между демократиями и авторитарными силами, и Украина находится на передовой битвы за свободу и демократию. Результат этой войны окажет существенное влияние на будущее международного мироустройства", — заявил в понедельник на пресс-конференции в Сейме один из участников конференции, глава немецкого Центра либеральной современности Ральф Фюкс.
Он заявил, что исход войны также покажет, сможет ли Россия превратиться в демократическое государство. По этому вопросу мнения международных экспертов расходятся, но они едины в одном - любые изменения в России требуют победы Украины.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что недавние российские удары по объектам энергетической инфраструктуры — это попытка разрушить не только украинское государство, но и коренным образом подорвать основы выживания украинской нации.
"Это попытка отобрать у нас любую основу для нашего существования, и поэтому важно вести дискуссию без политкорректных мантр о том, как нам быть с Россией, которая сейчас представляет угрозу и для Украины, и для всего основанного на правилах порядка и ценностей", - считает он.
Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский заявил, что будущие отношения мира с Россией будут устанавливаться на фоне военных преступлений и агрессии против Украины.
"Российский вопрос сегодня — это вопрос Украины, и это значит, что всё, что мы будем говорить и обсуждать о будущих отношениях с Россией, мы будем обсуждать через призму преступлений и агрессии против Украины. Любые вопросы будущих отношений с Россией, в какой бы форме они не были подняты, будут решаться после окончания этой войны", — полагает С. Лагодинский.
По мнению депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, исход войны России против Украины будет иметь такое же влияние на Европу, как и падение Берлинской стены более 30 лет назад.
Учредительная конференция Международной сети экспертов по России, организованная Комитетом Сейма Литвы по иностранным делам и немецким Центром либеральной современности, проходила в понедельник в здании Сейма Литвы в Вильнюсе.
По словам организаторов, ее цель — способствовать обновлению европейской и трансатлантической стратегии против России, помочь политикам реорганизовать политику Восточной Европы на фоне агрессии против Украины и укрепить европейскую безопасность.
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