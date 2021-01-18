Эксперты: чтобы избежать третьей волны, максимум ограничений надо сохранить до начала марта

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в понедельник никакие послабления обсуждать не будут, только оценят ситуацию.

Аналитик Айстис Шимайтис представил правительству новую информацию.

"Стоит порадоваться, новости хорошие, мы все это чувствуем, снижается число новых случаев и процент заболевания. Среднее количество новых случаев сократилось почти в 3 раза, с 3000 до 1000. Сейчас мы находимся где-то на уровне начала ноября", – заметил он, сказав, что пока нельзя утверждать, что ситуация находится под контролем.

Он сказал, что по-прежнему низким остается уровень мобильности: "В последние дни мобильность увеличилась в рабочие дни, люди после праздников вернулись на работу", – сказал Шимайтис, отметив, что показатели улучшились почти по всей Литве.

"Чего нам не хватает? У нас в среднем бывает 1000–1100 случаев. Если мы сохраним темп снижения, то во второй половине февраля будет 200 случаев в день. Как в октябре. Если скорость падения снизится, то показатель 200 случаев в день отсрочится до мая", – сказал эксперт.

Правда, он заметил, что в больнице ситуация пока не очень хорошая.

"Это плохие новости", – заметил эксперт.

Декан Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене сказала: "Несмотря на улучшение ситуации, мы все еще находимся в рамках сценария Г (D), это самый мрачный сценарий. Как мы перейдем к сценариям В и Б (C и B)? Мы предлагаем следующее (…) Ждать показателя ниже 999 случаев".

По ее словам, важно планировать смягчение в сфере образования, бизнеса, но для этого нужна ясная стратегия тестирования. Эксперты предлагают сохранить ограничение мобильности между муниципалитетами. Сохранять запреты в сфере услуг.

Врач Сантаришкской клиники Лаймонас Гришкявичюс сказал, что начало всех послаблений - это начало марта, только так можно избежать третьей волны.

Доцент ВУ Паулюс Скруйбис напомнил об идее "пузырей взаимной поддержки". Если правительство поддержит эту идею, то одиноким людям из разных домашних хозяйств разрешат оказывать эмоциональную и практическую помощь людям находящимся в изоляции и испытывающим стресс. Представители этого пузыря обязуются не контактировать с третьими лицами.

"Этот пузырь взаимной поддержки я предлагают узаконить прямо сейчас", – сказал Скруйбис.

Он обратил внимание на то, что 25 000 учеников школ нуждаются в помощи в ходе обучения.

"Мы одобряем предложение Министерства науки, образования и спорта разрешить детям, у которых нет условий для обучения дома, учиться удаленно в помещении школы. (…) Для этого нужно помещение, компьютер и интернет. Важно также обеспечить детям питание, ведь некоторые дети получают бесплатное питание", – сказал Скруйбис.

Он сказал, что при улучшении ситуации до сценария В (C) приоритетом должно быть открытие школ, нужно вакцинировать учителей, учеников старших классов, тестировать учителей. Открытие школ должно быть постепенным: сначала начальная школа, потом выпускные классы, а потом все остальные.

Врач больницы Кембриджского университета Тумас Бернотас перечислил все меры, которые нужно предпринять до открытия школ: первый шаг - это отрицательный результат теста PGR за два дня до возвращения в школу (сделать его должны все - и учителя и ученики), если тест положительный, то изоляция 10 дней, второй шаг - вакцинация учителей, а перед получением вакцины - тестирование. Важно также снизить контакт между учениками, всем носить маски (кроме детсадовцев). Кроме того, всех детей два раза в неделю проверять быстрыми тестами.

Школы откроют в несколько этапов - сначала для нуждающихся в помощи. Перед возвращением детей и учителей должны тестировать.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что, по мнению экспертов, можно освободить перемещение между круговыми муниципалитетами, но пока порядок послаблений не разработан.

Профессор Витаутас Касюлявичюс сказал, что самое опасное место по-прежнему - социальные контакты. Он сказал, что влияние вакцинации появится, когда привьют 25% общества. Касюлявичюс сказал, что мобильность ограничена во избежание ненужных контактов.

"Самая большая опасность - выходные дни. Проблема кольцевых муниципалитетов - насущная, ведь люди ездят на работу. (…) Этот вопрос надо решать, надо снять ограничения в рабочие дни, чтобы было возможным сообщение", – сказал профессор.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что будет еще несколько совещаний с экспертами.

"Радикальные изменения мы не предлагаем. (…) Мы получили много обращений, отзывов, требований. Мне кажется, нужны дополнительные дискуссии о послаблениях", - сказала она.